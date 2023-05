'La Materialista' se emociona al hablar sobre el estado de salud de su hermano: "Yo sé que con el favor de Dios mi hermano va a estar bien" Mientras concursaba en La casa de los famosos, su familia atravesaba una situación sensible debido al estado de salud de su hermano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir 'La Materialista' hizo esta semana su primera transmisión en vivo en Instagram tras salir de La casa de los famosos. Durante más de una hora, la artista dominicana estuvo respondiendo preguntas de sus seguidores de su participación en el exitoso reality show de Telemundo, pero también de su relación con su prometido Carlos Eury y sus próximos planes profesionales. "Fui yo en todo momento, no tuve poses, no me comportaba quizás de la manera más perfecta, a lo mejor no medía mis risas, a lo mejor no medía mi forma de comer porque era yo", aseveró sobre su concurso la intérprete de éxitos como 'La chapa que vibran', cuyo videoclip supera las 200 millones de visualizaciones en YouTube. Yameyry mostró en todo momento una actitud de lo más relajada y animada durante el directo hasta que salió a relucir el tema de su hermano. La cantante no pudo evitar emocionarse hasta casi las lágrimas al ser preguntada por uno de sus seguidores sobre su estado de salud. La Materialista 'La Materialista' | Credit: Instagram 'La Materialista' Recordemos que mientras la cantante estaba aislada del mundo exterior en la casa más famosa de la televisión hispana su familia enviaba un comunicado en el que pedía a la opinión pública "respetar y no divulgar informaciones no oficiales sobre el estado de salud del hermano de Yameyry". "La familia Ynfante Honorat en estos momentos está atravesando por una situación sensible y por tal motivo le pedimos de corazón a los fanáticos esperar el informe médico final antes de emitir cualquier comentario. Acudimos a la empatía del sentir humano y respeto a sus fanáticos y relacionados", rezaba el comunicado. En ese momento no se dio más información al respecto, tampoco durante las semanas siguientes. Mira el video "Gracias a Dios está mejor, está logrando la estabilidad gracias al señor y llenándonos nosotros de fe y oraciones", expresó. "Yo sé que con el favor de Dios mi hermano va a estar bien, que vamos a hacer todo lo posible porque él esté bien y con fe. La fe mueve montañas y Dios es muy grande". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Precisamente, 'La Materialista' viajó esta semana a España para visitarlo y apoyarlo en estos momentos. 'La Materialista' Credit: Instagram 'La Materialista' "Te amo con toda mi alma hermano mío. No pudimos celebrar juntos nuestro cumpleaños pero el que viene y muchos más lo celebraremos con Dios por delante mi guerrero. Dios llene de salud y vida", fueron las palabras que le dedicó desde sus historias de Instagram.

