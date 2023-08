¡Camino al altar! La Materialista habla de su próxima boda La cantante dominicana Yameyry Infante, mejor conocida como 'La Materialista', habla de su próxima boda con Eury Matos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Materialista va camino al altar con Eury Matos. La cantante dominicana, cuyo verdadero nombre es Yameyry Infante, habló de ese gran día en su visita a La mesa caliente (Telemundo). "¿Y la boda pa' cuando?" le preguntó Verónica Bastos, una de las presentadoras del show. "¡Ya el anillo está aquí!", dijo ella risueña. "La boda es a final de este año", reveló, añadiendo que está pautada para noviembre. "Sí, con Dios mediante, ya estamos en preparativos, ya estamos en diseño de vestido, ya tenemos el diseño de nuestra boda, es algo hermoso", contó ilusionada sobre la celebración que será en República Dominicana. La artista, que figura entre Los 50 Más Bellos de People en Español del 2023, nos habló de sus deseos de convertirse en madre después de llegar al altar. "Mis proyectos de este 2023 en lo personal son casarme y poder encargar a la cigüeña, compartir más tiempo de calidad con mi familia y la de mi futuro esposo", reveló. La Materialista Credit: Instagram/ La Materialista "Ha traído muchas cosas positivas y hermosas a mi carrera y a mi vida personal", dijo sobre participar en el reality show La casa de los famosos de Telemundo. Eso sí, admite: "mi novio sufrió mucho" por estar alejado de ella durante la grabación. "No voy a negar que un futuro a lo mejor me atreva a estar nuevamente en un reality pero por el momento no está en mis planes", afirmó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La Materialista Credit: Instagram/ La Materialista En sus redes sociales, ella expresó su amor por su futuro esposo, el empresario Eury Matos, manager de El Alfa. "Mi cómplice, el compañero de vida que Dios ha elegido para mí", escribió La Materialista. "Gracias por ser parte de mi vida y dejarme ser parte de la tuya en todos los procesos".

