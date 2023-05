Elige a Tu Bello 2023: ¡La ganadora es La Materialista! Gracias a sus votos, la cantante dominicana Yameyry Infante, mejor conocida como 'La Materialista' entrará en la lista de Los 50 más bellos del 2023. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yameyry Infante, mejor conocida como 'La Materialista' es la ganadora de Elige a tu Bello 2023. La cantante dominicana obtuvo un total de 39,642 votos. "La verdad es un sueño cumplido ya que he visto ediciones anteriores y sí que me hacía mucha ilusión y sobre todo siendo el público que así me considere", dice la cantante, quien es parte de Los 50 más bellos este año, al igual que Pepe Gámez, el hombre ganador de Elige a tu Bello 2023. "La belleza para mí es sentirse cómodo en su propia piel, o sea sentirse bien con uno mismo. ¡Y pizca de actitud y gracia!" La cantante está por lanzar su nuevo tema "Tú eres" y planea su boda con Eury Matos. "Mis proyectos de este 2023 en lo personal son casarme y poder encargar a la cigüeña, compartir más tiempo de calidad con mi familia y la de mi futuro esposo", reveló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La Materialista La Materialista | Credit: Cortesía Su paso por el reality show de Telemundo fue una gran enseñanza. "En La casa de los famosos aprendí a conocerme más, a identificar mis virtudes y mis defectos", dice ella. "Es fácil decir 'soy buena persona' mientras convives solo con los tuyos, pero seguir siéndolo, tener empatía, ser compasivo y tolerante con personas que no son nada tuyo, fue una prueba para conocerme. Y la mujer que conocí ahí dentro fue a Yameyry, esa sin poses, sin miedo a mostrarse tal y como es". Esa transparencia y conexión con sus fanáticos la hizo también ganadora de Elige a tu Bello 2023 gracias a sus votos. "Yo creo que la clave de mi éxito ha sido y será siempre mi disciplina y perseverancia", afirma. "No me rindo tan fácil, lo doy todo de mi parte y luego que se haga la voluntad de Dios, por que su tiempo es perfecto para mi".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Elige a Tu Bello 2023: ¡La ganadora es La Materialista!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.