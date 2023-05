Elige a Tu Bello 2023: La Materialista abre su corazón y habla de sus grandes amores Conoce más a Yameyry Infante, la verdadera mujer detrás de la cantante dominicana 'La Materialista'. La artista, nominada a Elige a Tu Bello 2023, habla de su vida familiar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para la cantante dominicana Yameyry Infante, mejor conocida como La Materialista, La casa de los famosos fue una gran escuela. "En La casa de los famosos aprendí a conocerme más, a identificar mis virtudes y mis defectos", dice sobre el reality show de Telemundo. "Es fácil decir 'soy buena persona' mientras convives solo con los tuyos, pero seguir siéndolo, tener empatía, ser compasivo y tolerante con personas que no son nada tuyo fue una prueba para conocerme. Y la mujer que conocí ahí dentro fue a Yameyry, esa sin poses, sin miedo a mostrarse tal y como es". Su familia y su prometido Eury Matos lo son todo para ella. "Tengo tantas cosas que agradecerle a Dios y al universo, son tantas las cosas bellas y oportunidades que ponen en mi camino, como el tener un hombre maravilloso que camina de la mano conmigo y apoyándome en mis metas y sueños, una madre y un hermano que me aman, y que por más difícil que sean los momentos siempre están para mí incondicionalmente", reconoce. Vivir rodeada de cámaras y convivir con extraños no fue nada fácil, experiencia que compartió con otros famosos como Pepe Gámez, Madison Anderson, Arturo Carmona y Dania Méndez dentro de La casa. "Me entregué a colaborar, a cuidar y hacer por mis compañeros, así estuviera agotada, como si fueran mi familia. Aprendí a quererlos y respetar sus opiniones, a pedir disculpas y aceptarlas. Y sobre a todo, a amar más y valorar el ser una humano tan valioso que soy. Me siento muy orgullosa de mí", confiesa Infante. "¿Qué me hace sentir bella? Siendo honesta, tener mi pelo, manos y pies arreglados. Lo demás como vestuario o maquillaje para mi es simplemente adorno", dice risueña. "La belleza para mí es sentirse cómodo en su propia piel, o sea sentirse bien con uno mismo. ¡Y pizca de actitud y gracia!" La cantante, nominada a Elige a tu Bello, está por lanzar su nueva canción "Tú eres", espera que su fanaticada —a quien llama su 'Materialista family'— la apoyen con sus votos para ganar el voto popular y entrar en la lista de Los 50 más bellos de People en Español este año. ¡Vota aquí! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La Materialista La Materialista | Credit: Cortesía "Mis proyectos de este 2023 en lo personal son casarme y poder encargar a la cigüeña, compartir más tiempo de calidad con mi familia y la de mi futuro esposo", revela la artista. "En lo profesional estoy en un momento muy bonito y quiero aprovecharlo al máximo". Vota por tu mujer y tu hombre favoritos de Elige a Tu Bello 2023 aquí.

