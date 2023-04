La carrera como cantante de 'La Materialista': sus 5 canciones más exitosas La concursante del exitoso reality show de Telemundo es una de las artistas dominicanas con más reproducciones en YouTube. Su tema más exitoso, 'La chapa que vibran', cuenta con más de 250 millones de visualizaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La materialista Yameyry 'La Materialista' | Credit: YouTube La Materialista; Telemundo "Soy cantante de música urbana, actriz, influencer y soy una mujer superchévere. En mi vida no me gusta planificar mucho las cosas, me gusta vivir el aquí y el ahora y por eso es que acepto el reto de entrar a La casa de los famosos. Soy una persona muy libre, yo a esa casa voy a divertirme, voy a darlo todo y por supuesto voy a llevarme esos 200 mil dólares". Así se presentaba 'La Materialista' en la primera gala de La casa de los famosos (Telemundo). Hoy, tres meses después, la concursante es una las 5 finalistas de la tercera edición del exitoso reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. Yameyry Infante tiene a sus espaldas una exitosa carrera como cantante. La artista lleva más de 15 años en el mundo de la música dejando huella en el público como 'La Materialista'. "Ya yo tengo 16 años de carrera musical como solista y no me arrepiento de haber elegido la música", contaba la cantante semanas atrás en La casa de los famosos a sus compañeros. "Sentir el amor del público, los aplausos, los gritos, eso no tiene precio, no tiene valor monetario". Con más de 400 millones de visualizaciones, 'La Materialista' se posicionó el año pasado como la tercera artista femenina dominicana más reproducida en la plataforma de YouTube, solo por detrás de Natti Natasha y Cardi B. 1.'La chapa que vibran' Es su tema musical más exitoso. Vio la luz en 2014 y cuenta hasta la fecha con más de 250 millones de visualizaciones en YouTube. En 2019, lanzó un remix de la canción en el que participaron la cantante mexicana Belinda y la artista brasileña Jojo Maronttinni. 2.'Te lo compré' La canción fue publicada en 2018 y la interpreta en colaboración con el artista dominicano Chimbala. Su videoclip ha sido reproducido más de 15 millones de veces. 3.'Booty de goma' El tema musical se estrenó en 2015 tras el éxito de 'La chapa que vibran'. Su videoclip cuenta con más de 12 millones de visualizaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 4.'Wow que rico' Más de 11 millones de visualizaciones acumula el videoclip de esta sexy y pegadiza canción desde su lanzamiento en 2016. 5.Los pantaloncitos El tema musical fue publicado en 2015. Su videoclip acumula casi 10 millones de visualizaciones. ¿Se convertirá 'La Materialista' en la ganadora de La casa de los famosos 3? Descúbrelo este lunes a partir de las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

