¡Mansión de Camila Cabello tiene nuevo dueño! La cantante vendió su casa de Los Ángeles por varios cientos de miles de dólares por encima del precio inicial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A poco más de un mes de haber puesto a la venta su extravagante mansión de Los Ángeles, la cantante Camila Cabello ya se despidió del que fue su nidito de amor, al lado de su ex, Shawn Mendes. La mañana de este viernes trascendió que la espectacular casa estilo mediterráneo, ubicada en las famosas colinas del Sunset Strip de Hollywood, ya tiene nuevo dueño. Al parecer, el propietario, cuya identidad no ha sido revelada, se enamoró tanto de la villa de cuatro recámaras y piscina de agua salada, que estuvo dispuesto a pagar cientos de miles de dólares por encima del precio de venta inicial. La cantante pedía $3.95 millones por su hogar, que incluye un estudio de grabación y una cocina gourmet, pero el comprador pagó $4.3 millones, una ganancia de $350,000 para la intérprete de 24 años, de acuerdo a People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Camila Cabello's Hollywood Hills House Camila Cabello | Credit: © 2021 Compass via The Grosby Group El listado describía la villa como un espacio "romántico y opulento", que promete ser "un sofisticado y auténtico lugar para una experiencia de vida privada, tranquila y zen". La casa incluye sonido estéreo, cámaras de seguridad, alarma e intercomunicador pre-cableado por todo el hogar. Así como un cuarto de lavado en el garaje y un baño de visitas en el corredor. Además, del estudio de grabación con la más alta tecnología. ¿Habrá sido algún colega músico quien la adquirió? Está por verse. Lo cierto es que Cabello tuvo que buscar un nuevo espacio para grabar sus nuevas melodías. Por el momento, se desconoce si la cantante está en busca de una nueva propiedad en el llamado estado soleado. Lo cierto es que actualmente pasa sus días junto a sus mascotas en la costa este del país, donde se encuentra su familia.

