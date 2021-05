La mamá de Jennifer López la acompaña en el escenario y se roba el show ¡Mira las fotos de doña Guadalupe! Guadalupe, la madre de Jennifer López, cantó un tema especial con su hija en el concierto Vax Live. ¡Míralas brillando juntas en el escenario! La cantante ha estado en muy buena compañía después de su separación de Alex Rodríguez. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando Jennifer López era chiquita, su madre Guadalupe Rodríguez le cantaba la canción "Sweet Caroline" para dormirla. La cantante de origen puertorriqueño y su mamá cantaron ese mismo tema durante el concierto Vax Live este fin de semana. Doña Guadalupe se robó el show al subir al escenario con su famosa hija a cantar juntas esta canción de Neil Diamond. Esta fue una celebración temprana del Día de las Madres para ambas, que lucían fabulosas en tarima. JLO, de 51 años, brilló el domingo al cantar en el concierto Vax Live de Global Citizen, para promover la importancia de vacunarse contra el coronavirus. "No pude ni pasar la Navidad con mi madre por primera vez en toda mi vida", dijo sobre la pandemia, antes de presentar a su madre en el escenario. "Hemos estado separadas demasiado tiempo pero ella está conmigo está noche y está vacunada", añadió. López y su madre siempre han sido muy cercanas y sin duda ella es un gran apoyo para la estrella de la comedia romántica Shotgun Wedding tras el fin de su relación con Alex Rodríguez. JLO ha estado en muy buena compañía desde que anunció que volvía a la soltería. Además de tener el afecto de sus hijos, ha encontrado respaldo emocional en su exesposo Marc Anthony. Además se reencontró con el actor Ben Affleck, con quien estuvo comprometida años atrás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez y su mamá Guadalupe Rodríguez Global Citizen VAX LIVE: The Concert To Reunite The World Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Global Citizen VAX LIVE En medio de la canción, Rodríguez, de 75 años, confesó que ella le cambiaba la letra cuando se la cantaba a su famosa hija como una canción de cuna. Le cantaba "sweet Jennifer" o "dulce Jennifer" cuando la arrullaba cuando era una bebé. La audiencia se emocionó y les regaló un gran aplauso. Jennifer Lopez y su mamá Guadalupe Rodríguez Global Citizen VAX LIVE: The Concert To Reunite The World Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Global Citizen VAX LIVE VAX Live tuvo a Selena Gómez como conductora e incluyó presentaciones del presidente Joe Biden, la primera dama Jill Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y otras estrellas. Los actores Ben Affleck y Sean Penn también formaron parte de la gala. ¿Habrán coincidido tras bambalinas Affleck y JLO? Los ojos del mundo están sobre ellos tras reportes de un reencuentro entre la expareja, que protagonizó la comedia romántica Gigli. Jennifer Lopez y su mamá Guadalupe Rodríguez Global Citizen VAX LIVE: The Concert To Reunite The World Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Global Citizen VAX LIVE "Todo lo que hago con mi mamá es muy divertido", dijo López a Entertainment Tonight. Ambas participaron en una campaña de la marca Coach junto a los mellizos de López. Además confesó que su madre fue la que la enseñó a bailar y le inculcó el amor por la música a ella y sus hermanas.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image La mamá de Jennifer López la acompaña en el escenario y se roba el show ¡Mira las fotos de doña Guadalupe!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.