La madre de Roberto Tapia se debate entre la vida y la muerte: "Te amo madre y te necesito" Roberto Tapia pide a sus seguidores que oren por la salud de su mamá, quien sufrió un derrame cerebral. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Roberto Tapia ha pedido a su legión de seguidores que ore por la salud de su madre, que se debate entre la vida y la muerte. “Hoy no voy a pedir que compren uno de mis discos o que vayan a un concierto a verme”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una instantánea de su mamá. “Hoy voy a pedirles una oración por mi madre. Se encuentra muy malita de salud y necesito de sus oraciones para que mi madre se mejore. Gracias a todos los que están conmigo en estos momentos. Te amo madre y te necesito”. Preocupado por la salud de su madre, Claudia Tapia, el cantante ha permanecido pendiente de ella y siguiendo las indicaciones de los médicos que la atienden en un hospital de Culiacán, Sinaloa. De acuerdo a una fuente cercana al cantante, el estado de la paciente sigue sin mejorar. Según esa misma fuente, la señora de 60 años se encontraba realizando algunas diligencias la noche del lunes cuando fue internada de emergencia por un fuerte dolor de cabeza. Ya en el hospital le detectaron un derrame cerebral y se encuentra en condición crítica. “Está delicadita”, aseguró la fuente a People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En los próximos días, la madre del cantante será sometida a una operación. “La van a operar para limpiar el sangrado”, dijo la fuente. “Están esperando que se le desinflame el cerebro”. De acuerdo a la fuente, el pronóstico de los doctores es de una posibilidad del 50 por ciento de mejoría. Por el momento, el cantante ha cancelado sus próximas presentaciones para estar al lado de su mamá. Advertisement

