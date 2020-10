Close

¡La loca fiesta de cumpleaños con la que Lili Estefan sorprendió a su hijo Lorenzo! Su primogénito y el niño de sus ojos acaba de cumplir 21 años desde la distancia. Para que no se sintiera solo, la conductora le organizó una fiesta que no olvidará jamás. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay un hombre que nunca va a fallar a Lili Estefan, ese es su hijo Lorenzo. El joven, ya convertido en todo un hombre, acaba de cumplir 21 años y su mami ha querido celebrarlo por todo lo alto. Aunque el cumpleañero se encuentra en California cursando sus estudios universitarios, igualmente la conductora cubana organizó un festejo por todo lo alto con caravana de coches, tarta y muchos detalles más con el fin de que su eterno pequeño se sintiera arropado este día. ¡Y así fue! A pesar de los miles de kilómetros que les separaban, una siempre ingeniosa Lili creó un réplica del tamaño de su hijo a la que hizo todos los honores de este día tan especial. Todos los implicados se lo tomaron muy en serio y trataron al cartón como si fuese el mismísimo Lorenz. "¡Tamos LOCOS pal caraaaaaaaa! Hemos tratado de hacer todo lo posible la familia y los amigos para mandarle amor a mi hijo Lorenzo en su cumpleaños número 21, ¡gracias a todos los que me siguen en mi LOCURA! ¡Pudimos hacerle pasar un día espectacular en la distancia!", escribió esta madraza en sus redes. A la cita no faltaron Gloria Estefan, sus abuelos, sus amigos y seres más cercanos que no cesaron de pitar la bocina para honrarle como él se merece. Para la ocasión, y con motivo de este Halloween a las puertas, Lili se enfundó en un sexy traje y una peluca aún más rubia platino con la que revolucionó la calle. En los últimos años, casi a marchas forzadas, Lorenzo se ha convertido en el hombre de la casa y el protector de las dos grandes mujeres de su vida, su mami y su hermana Lina. Los tres han formado un vínculo muy especial que, a pesar de los malos momentos vividos, han sabido mantener y alimentar con un amor infinito. ¡Muchísimas felicidades!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡La loca fiesta de cumpleaños con la que Lili Estefan sorprendió a su hijo Lorenzo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.