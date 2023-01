La Lista VIP: Volver a caer con Kate del Castillo, un podcast bilingüe con Fanny Lu, gira de Greeicy y Mike Bahía y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Volver a caer Volver a caer es una historia de amor, traición, felicidad y pérdida, en la que Kate del Castillo interpreta el papel protagónico, Anna Montes de Oca, una clavadista ganadora de la medalla olímpica de oro y heroína nacional de México que tiene un affaire con un joven músico interpretado por Maxi Iglesias ("Valeria"). Ella emprende un viaje de autodescubrimiento, que la sociedad lamentablemente no acepta. La serie dramática de seis episodios, producida por Kate del Castillo junto a Carmen Cervantes, estrena el 20 de enero en ViX+. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Greeicy y Mike Bahía, Amantes tour amantes tour greeicy mike bahia Credit: Cortesía Las estrellas colombianas Greeicy y Mike Bahía llevarán su exitosa gira AMANTES TOUR a los fanáticos en los escenarios de Estados Unidos. Esta nueva etapa de la gira marca el regreso de Greeicy después de dar a luz a su primer hijo, Kai, en abril de 2022. Los artistas premiados marcarán su llegada a Estados Unidos en 2023 con una serie de fechas muy esperadas, que comenzarán con un gran espectáculo en el Colden Auditorium de la ciudad de Nueva York el 23 de febrero y continuarán por otras importantes ciudades estadounidenses como Orlando , Miami y Washington, D.C., antes de terminar en LosÁngeles, el 5 de marzo. Los boletos están disponibles en ticketmaster.com La cabina telefónica Fanny Lu e Isabella Gomez protagonizan el primer podcast bilingüe, La cabina telefónica, comedia en audio sobre las profundas conexiones que los inmigrantes latinos mantienen con sus familias. El podcast de ficción de Spotify es contado a través de los ojos de Matty, una madre soltera de Colombia y propietaria de Matty's Llamadas 82 en Queens. Cada episodio presenta una llamada telefónica entre un habitante del barrio y alguien importante en su vida. En esas llamadas, experimentamos el triunfo, el dolor, la risa y todo lo demás de un grupo diverso de inmigrantes latinos en el Nueva York de los años noventa. El podcast estrenará el 23 de enero con una tanda de 10 episodios, cada uno de los cuales es una llamada telefónica de 7 minutos. Los episodios se publicarán semanalmente en Spotify. Missing Este emocionante thriller protagonizado por Storm Reid cuenta la historia de desaparición de Nia Long [su madre] durante unas vacaciones en Colombia con su nuevo novio. Reid, quien se encuentra en Los Ángeles, tiene la difícil tarea de resolver el misterio a kilómetros de distancia, todo usando la tecnología. Este filme, dirigido por Nicholas D. Johnson y Will Merrick, llega a los cines este próximo 20 de enero.

