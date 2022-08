La Lista VIP: estreno de Top Chef VIP, nueva música de Rosalía y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Top Chef VIP La tan esperada competencia de cocina, Top Chef VIP, promete episodios llenos de adrenalina, drama y sorpresas. El show presenta a un grupo de 16 famosos que aportará un toque de creatividad, sazón y hasta una pizca de drama en su travesía para lograr ganar el codiciado título y los $100.000 en efectivo en esta épica competencia para toda la familia, incluyendo a: Graciela Beltrán, Chiky Bombom, Luis Coronel, Aída Cuevas, Cristina Eustace, Marlene Favela, Lambda García, Héctor Suárez Gomís, Mauricio Islas, Scarlet Ortiz, Horacio Pancheri, Jennifer Peña, Gregorio Pernía, Zuleyka Rivera, Ferdinando Valencia, y Rodrigo Vidal. Top Chef VIP estrena el martes, 9 de agosto a las 7pm/6c por Telemundo. "Despechá", Rosalía El nuevo tema de Rosalía, "Despechá", continúa gozando de gran acogida. La española compartió por primera vez el pegajoso tema musical -que se traduce libremente como 'corazón roto, despechado'- desde el escenario durante su gira mundial MOTOMAMI, sorprendiendo y deleitando a sus fans. La reacción fue fulminante, y la respuesta hiperentusiasta de los fans se extendió como un reguero de pólvora."Hay muchas formas de estar Despechá, en este tema es desde la locura o el descoco, andando sin reservas ni arrepentimiento. Este es el lugar desde el que hago música, desde donde lo hacía cuando empecé y en el que seguiré hasta que Dios diga", Rosalía. Jesus Sepúlveda: Mr. Tough Life Si quieres reírte a carcajadas, te recomendamos el especial de comedia stand-up Jesus Sepúlveda: Mr. Tough Life, donde el artista habla de manera divertida de sus propias experiencias con su padre y hasta con un terapeuta. El show debuta el viernes 5 de agosto en HBO Max. Sonic the Hedgehog 2 Si no tuviste la oportunidad de ver Sonic the Hedgehog 2 en las salas de cine, ahora podrás verla desde la comodidad de tu casa. Después de establecerse en Green Hills, Sonic (voz de Ben Schwartz) está ansioso por demostrar que tiene lo que se necesita para ser un verdadero héroe. Su prueba llega cuando el Dr. Robotnik (Jim Carrey) regresa, esta vez con un nuevo compañero llamado Knuckles (Idris Elba), en busca de una esmeralda que tiene el poder de destruir civilizaciones. Sonic se une a su propia compañera, Tails (Colleen O'Shaughnessey), y juntos se embarcan en un viaje por el mundo para encontrar la esmeralda antes de que caiga en las manos equivocadas. La película Sonic the Hedgehog 2 estará disponible en 4K Ultra HD, Blu-ray y DVD el 9 de agosto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La Lista VIP: estreno de Top Chef VIP, nueva música de Rosalía y más

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.