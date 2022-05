La Lista VIP: final de Tu cara me suena, La casa de los famosos, gira de Karol G y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. $trip Love Tour, la gira de Karol G Karol G Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Coachella Después de cautivar a cientos de miles de fanáticos con dos exitosos espectáculos en Coachella Valley Music and Arts Festival, Karol G anuncia $trip Love Tour, su nueva gira, producida por AEG Presents, la cual visitará 30 ciudades en los Estados Unidos. Comenzando en Allstate Arena en Chicago, Illinois, el 6 de septiembre de este año, hará paradas en Nueva York, Toronto, Miami, Los Ángeles, Houston, Las Vegas y antes de terminar, en Vancouver, BC el 29 de octubre. Las entradas ya están a la venta al público en karolgmusic.com. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tu cara me suena llega a su fin final de tu cara me suena univision Credit: Cortesía de Univision Luego de seis galas espectaculares repletas de actuaciones y transformaciones inolvidables por los famosos concursantes, el reality de competencia Tu cara me suena (Univision) llega a su fin este domingo a las 8 p.m. hora del este. Manny Cruz y Michael Stuart lideran con la puntuación acumulada más alta (45 puntos cada uno). Helen Ochoa (44 puntos), Kika Edgar (40 puntos), Yahir (40 puntos) y Ninel Conde (38 puntos) se mantienen a corta distancia, seguidos de cerca por Christian Daniel (34 puntos) y Sherlyn (30 puntos). La gala final contará con dos actuaciones de cada concursante y la popular banda mexicana de cumbia Los Ángeles Azules hará una aparición especial. Nueva temporada de La casa de los famosos La casa de los famosos reabre sus puertas con la llegada de grandes celebridades para su tan esperada nueva temporada que estrena en vivo el martes 10 de mayo a las 7PM/6C por Telemundo. Osvaldo Ríos, Toni Costa, Niurka Marcos, Mayeli Alonso, Laura Bozzo, Ivonne Montero y Salvador Zerboni, entre otros, participarán en el reality que abre una ventana a los momentos más íntimos de las celebridades, ofreciéndole a los televidentes una experiencia multiplataforma sin filtros e incomparable a través de la transmisión lineal y el acceso exclusivo 24/7 en vivo. "Muero", nuevo tema de Kany García & Alejandro Sanz Kany García continúa sorprendiendo con los anuncios de sus colaboraciones, y hoy nos presenta "Muero", una obra musical junto al artista Alejandro Sanz. Este nuevo sencillo también es parte de su nueva producción discográfica El amor que merecemos. "Ha quedado plasmado para siempre algo que hace mucho llevaba en mi corazón, una ilusión muy mía, trabajar con Alejandro Sanz y defender juntos una canción. Hoy ese sueño se ha quedado pequeño, pues "Muero" es una obra de arte", expresó la multipremiada cantante y compositora puertorriqueña. LOL: Last One Laughing México está de regreso Eugenio Derbez y su hijo José Eduardo se alistan para el estreno de la cuarta temporada de LOL: Last One Laughing México, el show que lidera a 10 comediantes que apuestan dinero en una "batalla de risa a puerta cerrada" en donde todo se vale. Los primeros tres episodios estarán disponible en Prime Video a partir del 6 de mayo. Cinco de Mayo john geiger Credit: Cortesía Patrón celebra el Cinco de Mayo ¡a lo grande! La reconocida marca de tequila se asoció con el famoso diseñador de moda urbana, John Geiger, para lanzar las zapatillas deportivas de edición limitada 'PATRÓN x John Geiger limited edition GF-01 sneaker'. \Tanto los colores de los tenis como sus materiales poco comunes están inspirados en los campos de agave de la marca en Jalisco, México.Puedes conseguirlos en johngeigerco.com.

