La Lista VIP: Shotgun Weddding, nueva canción de Camilo y Camila Cabello y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Shotgun Weddding Darcy y Tom reúnen a sus familias para lo que será su impresionante boda justo cuando la pareja empieza a tener miedo al compromiso. Y para mayor dislate, la vida de todos los asistentes estará en peligro cuando en medio de la celebración los toman como rehenes. "Hasta que la muerte nos separe" adquiere un nuevo significado en esta aventura llena de adrenalina donde Darcy y Tom deben salvar la vida de sus seres queridos, si no se matan entre ellos primero. La cinta Shotgun Wedding, protagonizada por Jennifer López y Josh Duhamel, estrena el 27 de enero en Prime Video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Blanco y Negro: Volver, gira de Ricardo Arjona Blanco y Negro: Volver, de Ricardo Arjona se extiende a petición popular para el 2023 a más de 23 ciudades de Estados Unidos. Más de 23 ciudades de Norteamérica formarán parte de este tour que llegará por primera vez a San Diego, San Francisco, Portland, Austin, Kansas, Mineápolis y Ontario entre otras ciudades, comenzando en Seattle el viernes 28 de abril. El emblemático Madison Square Garden de la ciudad de New York, también se alista para recibir por primera vez al artista guatemalteco en su gira el 18 de enero. Los boletos ya están disponibles en ricardoarjona.com. "Ambulancia, Camilo ft. Camila Cabello Camilo se unió a Camila Cabello para lanzar el video musical de su canción "Ambulancia'', que forma parte de su tercer álbum De adentro pa afuera, el cual está nominado al Grammy. El vídeo musical fue dirigido por Evaluna Montaner y filmado en Miami, Florida. "Camila es una gran amiga a quien admiro muchísimo, así que escribir Ambulancia y cantarla juntos en mi concierto fue muy especial para mí", expresó Camilo. "Evaluna filmó el video encima de una ambulancia real y estoy muy orgulloso del resultado final – es uno de mis videos favoritos y estoy emocionado que finalmente lo puedo compartir con La Tribu".

