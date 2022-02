La Lista VIP: Señorita 89, Los Dells Festival y más propuestas interesantes Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda semanal y no te aburras ni un minuto. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Señorita 89 Te recomendamos Señorita 89, un sofisticado thriller dramático ambientado en el glamour del México de los 80. Sigue a Concepción (Ilse Salas), la matriarca del certamen de belleza más importante del país que, junto a un equipo de expertos desde maquilladores, entrenadores, hasta cirujanos, da la bienvenida a las 32 finalistas a su finca, La Encantada. Allí, las concursantes pasarán por un duro entrenamiento de tres meses hasta llegar al certamen de Miss México. Estrena el 27 de febrero en Pantaya. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los Dells Festival Los Dells Festival Credit: Cortesía Tras un paréntesis de dos años debido a la pandemia del COVID-19, el icónico Los Dells Festival hará finalmente su esperado regreso el 2 de abril de 2022 en el N.O.S. Events Center de San Bernardino. Durante todo un día de evento, los aficionados podrán disfrutar de música de todos los estilos con orígenes en Norte y Sudamérica, desde la música de Christian Nodal y Don Omar, hasta Becky G y CNCO. Las entradas para el Festival de Los Dells ya están disponibles a través de losdells.com y ticketon.co Colección Trespass Trespass amazon Credit: Cortesía Ya está disponible la nueva colección de Amazon Original Stories Trespass en Prime Reading para lectura electrónica y gratuita con la membresía de Amazon Prime o Kindle. Esta colección está formada por seis increíbles historias de las cuales dos, The Tiger Came to the Mountains y Bloody Summer, están escritas por las premiadas autoras latinas Silvia Moreno-García y Carmen Maria Machado: dos escritoras latinas, de México y de Cuba respectivamente, que han sido galardonadas por varios premios, en los que destaca el New York Times, entre otros.

