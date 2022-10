La Lista VIP: Secreto de villanas, Estefan Family Christmas, Vencer la ausencia y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Secretos de villanas Secretos de villanas reune a seis de las más icónicas villanas de telenovela: Aylín Mújica, Cynthia Klitbo, Gaby Spanic, Geraldine Bazán, Sabine Moussier y Sarah Mintz. La serie es un interesante reality donde la audiencia podrá disfrutar de la reunión inicial de estas seis divas que contarán y revelarán algunos secretos desde la Ciudad de Mexico. Después del reencuentro, la audiencia tendrá la oportunidad de unirse a ellas virtualmente en unas vacaciones de una semana donde las veremos como nunca. Secretos de villanas estrenará por Canela.TV en los EE.UU y Latinoamérica el 20 de octubre. La familia Estefan presenta el primer Estefan Family Christmas En esta temporada navideña, la cantante Gloria Estefan se unirá a su hija de 27 años, Emily Estefan, y a su nieto de 10 años, Sasha Estefan, para su primer álbum juntos, Estefan Family Christmas (Sony Music Latin). El álbum incluye canciones tradicionales como "Christmas Time Is Here", "Last Christmas" y "Please Come Home For Christmas'" El álbum presenta canciones en inglés y español como los originales "Thankful", "Doy gracias por ti" y "Cuando te extraño más". El álbum ya está disponible en todas las plataformas digitales. Vencer la ausencia Vencer la ausencia, que se trasmite actualmente con éxito en México, llegará a Univision el martes, 25 de octubre a las 8 p.m. Este/Pacífico (7 Centro). El impactante drama es la cuarta historia de la exitosa franquicia Vencer, producida por la productora ejecutiva Rosy Ocampo, y protagonizada por Ariadne Díaz, Mayrín Villanueva, David Zepeda, Danilo Carrera, Alejandra Barros y Alexis Ayala. Vencer la ausencia cuenta la historia de cuatro mujeres de diferentes orígenes que tienen una estrecha amistad que se ve afectada cuando pierden lo que más aman en el mismo accidente. Tras el desafortunado suceso, deberán rehacer su vida y restaurar los lazos de amistad que las unía. Estrena el 25 de octubre a las 8 p.m. Este/Pacífico por Univision.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La Lista VIP: Secreto de villanas, Estefan Family Christmas, Vencer la ausencia y más

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.