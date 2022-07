La Lista VIP: el Motomami tour de Rosalía, un playlist con música para bailar y más propuestas interesantes ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir rosalia motomami world tour Credit: Cortesía Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. MOTOMAMI TOUR Rosalía dio el pistoletazo de salida a su esperadísimo MOTOMAMI TOUR con una nueva producción en vivo absolutamente impactante y de alta calidad. La artista española ofrece una noche inolvidable de coreografía innovadora y la capacidad vocal de clase mundial distintiva de Rosalía a lo largo de una producción de más de 30 canciones.Para fechas del tour y obtener boletos visita rosalia.com. Verano Forever Verano Forever de Spotify Credit: Cortesía El verano acaba de empezar y la playlist Verano Forever de Spotify se compone de 100 canciones populares que crean el mejor ambiente para los próximos meses. Disfruta de más de 5 horas de los vibrantes éxitos de la música latina, incluyendo temas del último álbum de Bad Bunny, "Un verano sin ti", junto a otros favoritos de los fans como "Watermelon Sugar" de Harry Styles y "Break My Heart" de Dua Lipa. La playlist se creó teniendo en cuenta a los fans de la música latina, cuyos gustos musicales son muy variados. Pineapple Fizz PINEAPPLE FIZZ Credit: cortesía Ingredientes: 1.5 oz Belvedere Vodka, .5 oz jugo de limón fresco, .2 oz jugo de piña, agua con gas Preparación: Vertir todos los ingredientes en una coctelera con hielo, agita y sirve en un vaso alto con hielo. Vierte un poco de agua con gas y bitters. *Todos los ingredientes para preparar este delicioso coctel los encuentras en el Pineapple Fizz Cocktail Kit de Belvedere Vodka y Hella Bitters Cocktail Co, a la venta en cocktailcourier.com.

