La Lista VIP: La reina del sur 3, nuevo álbum de Silvestre Dangond, La madrastra y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. La madrastra, con Aracely Arámbula y Andrés Palacios La madrastra Credit: TelevisaUnivision Univision estrenará el 17 de octubre La madrastra, la nueva versión de esta telenovela de intriga, misterio y asesinato que marca el regreso de la querida actriz Aracely Arámbula y Andrés Palacios. Esta versión de la clásica telenovela vuelve impredecible lo predecible con una historia de injusticia, poder y reivindicación. La madrastra sigue la historia de Marcia (Arámbula), una mujer que es sentenciada injustamente a pagar por un crimen que no cometió y por el que es condenada a 35 años de prisión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Intruso, de Silvestre Dangond El ídolo del vallenato Silvestre Dangond presenta su nuevo álbum Intruso, compuesto por 13 canciones de su autoría. Ésta sería la producción discográficanúmero quince del artista y, por primera vez, dedica un álbum completo al génerourbano. La producción discográfica incluye canciones llenas de ritmos urbanos, pero, conservando siempre sus raíces musicales a través del acordeón. El álbum cuenta con 13 temas y colaboraciones con grandes artistas del género como Nicky Jam, Ñejo, Natti Natasha, Reik, entre otros, asegurando de esta manera la versatilidad del colombiano, quién pretende conquistar los corazones de la audiencia fanática de este popular género. Tercera temporada de La reina del sur La reina del sur Credit: Telemundo Kate del Castillo regresa en la piel de Teresa Mendoza en la nueva temporada de La reina del sur 3. La tercera temporada del drama comienza cuatro años después del final de la segunda temporada, cuando Teresa Mendoza, quien disfrutaba de una vida idílica junto a su hija, vio su escondite comprometido con la llegada de fuerzas militares. Además de Kate y el reconocido actor Pêpê Rapazote, también se unen a esta temporada Humberto Zurita, Isabella Sierra, Kika Edgar, Alejandro Calva, Tiago Correa, Eduardo Yáñez y Lincoln Palomeque. Estrena el 18 de octubre a las 9 p. m., hora del Este, por Telemundo. Bus de Encanto autobus encanto Credit: Cortesía Con motivo del Mes de la Herencia Hispana, los visitantes de Disney World en Orlando se desplazarán por sus instalaciones a bordo de autobuses decorados con motivos de la película animada Encanto. Así que si si tienes planeado visitar el complejo de parques temáticos durante los próximos días, podrás disfrutar de la nueva decoración que incluirá no sólo a los personajes, sino también a toda una gama de colores y elementos alusivos al filme que encantarán a toda la familia. ¡Salud! El Mes de la Herencia Hispana es una oportunidad perfecta para celebrar nuestra herencia y nuestras raíces. Eso incluyen nuestra literatura, arte, música gastronomía y mucho más. A continuación, te compartimos la receta 'Choco Martini' de Chocobar Cortés NYC, un negocio familiar que ha elaborado chocolate en Puerto Rico y la República Dominicana durante casi 93 años. Choco Martini Credit: Cortesía Chocobar Cortés NYC Ingredientes: 4 cucharaditas de chocolate instantáneo, 5 oz. de leche, 2 oz. de vodka, 2 oz. licor de crema, 1 vaso de hielo. Preparación: licuar todos los ingredientes en una batidora. Sirve en un vaso estilo martini y decora con chocolate rallado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La Lista VIP: La reina del sur 3, nuevo álbum de Silvestre Dangond, La madrastra y más

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.