La Lista VIP: la cinta Puss in Boots: The Last Wish, Tini en vivo y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Puss in Boots: The Last Wish La comedia animada del felino favorito, amante de la leche y bravucón que desafía el miedo, está de vuelta con una nueva aventura. Con un elenco estelar que incluye al nominado al Premio de la Academia Antonio Banderas como la voz de Puss In Boots y a la nominada al Oscar Salma Hayek Pinault como la cautivadora Kitty Soft Paws, esta película te llevará a un viaje épico a la selva negra donde Puss emprenderá su cruzada más importante hasta el momento para encontrar la mítica Estrella de los Deseos y restaurar sus vidas perdidas tras gastar ocho de sus nueve vidas. Estrena este miércoles en salas de cine del país. Historias de la virgen morena Despide el año con el estreno de la serie Historias de la virgen morena, que presenta casos de la vida real en los que los protagonistas se enfrentan a situaciones fuertes en donde sólo un milagro puede ayudarlos a superar sus problemas. Esta serie dramática llega con un elenco estelar encabezado por Luz Treviño, Jaime Aymerich, Lakshmi Picazo, y muchas estrellas más que dan vida a las conmovedoras historias a lo largo de la trama. Historias de la virgen morena estrena el 26 de diciembre en Telemundo Internacional. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así sonó el 2022 Univision celebrará el fin de año con una noche de programación especial llena de ritmo y alegría para toda la familia. El 31 de diciembre, el público revivirá las mejores y más espectaculares presentaciones musicales de Premio lo nuestro y Premios juventud de este año a las 8 p.m. con Así sonó el 2022, seguido por el tradicional Feliz 2023 de Univision desde las 10 p.m. hasta la medianoche, para recibir al Año Nuevo. La celebración musical de dos horas estará conducida por Jomari Goyso, Lindsay Casinelli y Karla Martínez con los invitados especiales Kiara Liz y El niño prodigio. Tini Tour 2022: Farewell of the Year Desde el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires, Tini cerrará el año con su mayor show hasta la fecha. El 23 de diciembre, la aclamada cantante pop argentina de 25 años se presentará en vivo exclusivamente en Disney+. El 'Tini Tour 2022: Farewell of the Year' se transmitirá en vivo a las 4:30pm PT/7:30pm ET.

