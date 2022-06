La Lista VIP: Premios tu música urbano, serie El refugio y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Premios tu música urbano Las estrellas latinas mas populares del momento se preparan para la tercera edición de los Premios tu música urbano. El evento musical que se transmitirá por primera vez en vivo por Telemundo desde San Juan Puerto Rico, reconoce lo mejor de la música urbana latina y rendirá tributo a los artistas más destacados de este movimiento trascendió las calles de Puerto Rico y sigue prevaleciendo en todo el mundo con fusiones de música pop, tropical y regional mexicano. La premiación se transmitirá en Vivo por Telemundo el jueves, 23 de junio a partir de las 7PM /6C. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El refugio La serie original de ciencia ficción El refugio, protagonizada por Alberto Guerra, Ana Claudia Talancón, Zuria Vega y Alfredo Castro, estrena en Pantaya el jueves 23 de junio en Estados Unidos y Puerto Rico. En la serie, una familia vive las horas más extrañas de su vida cuando empiezan a ocurrir algunos fenómenos insólitos, que aparentemente son causados ​​por una fuerza de la naturaleza desconocida. Sin embargo, todo pasa a través de sus pantallas. Los padres tendrán que proteger a sus hijos de un enemigo invisible que ni siquiera ellos mismos saben si existe. Reto 4 elementos: naturaleza extrema La nueva temporada del programa de competencia Reto 4 elementos: naturaleza extrema regresa el 27 de junio a las 8pm hora del este en UNIMÁS.

Montserrat Oliver regresará como presentadora, junto con el ganador de la segunda temporada, Adrián Di Monte, como copresentador y José Figueroa, como presentador backstage. La batalla para dominar los cuatro elementos contará con 24 famosos concursantes, divididos en equipos de presentadores de televisión, comediantes, influencers, personalidades del fitness, modelos y actores, listos para conquistar el aire, la tierra, el fuego y el agua. Tour de Ozuna ozuna world tour 2022 Credit: Cortesía El multi-premiado cantante y compositor, Ozuna, anunció su nueva gira mundial de conciertos, con 38 fechas ya confirmadas entre Europa y Estados Unidos. El Ozuna U.S. Tour 2022 – Powered by Solana, dará inicio el 30 de septiembre en el Barclays Center en Brooklyn, NY, haciendo paradas en arenas alrededor de la nación, incluyendo el Kia Forum en Los Ángeles y el FTX Arena en Miami, entre otras ciudades. Boletos en la ciudad de Nueva York disponible en seatgeek.com. Para comprar boletos en Midland, TX acceda www.Etix.com, todas las demás ciudades a la venta a través de: www.ticketmaster.com.

