La Lista VIP: Premios juventud, Sie7e presenta "Layback" y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Premios Juventud premios juventud 2022 logo univision lo que tienes que saber presentadores conductores nominaciones Credit: Cortesía Se acerca la gran celebración de la fiesta más caliente del verano. Bajo el lema 'Celebra tu pasión', la 19a edición de Premios Juventud se transmitirá el jueves 21 de julio a las 7 pm. ET/6 CT en Univisión. Entre los artistas participantes figuran, entre otros, Natti Natasha, Daddy Yankee, Wisin y Yandel, El Alfa, Ángela Aguilar, CNCO, Manny Cruz, Feid, Luis Figueroa y Yahaira Plasencia. Ana, segunda temporada La segunda temporada de la serie Ana estrena en Pantaya y Amazon Prime Video el 22 de julio. La divertida comedia cuenta una historia de ficción basada en la vida de Ana de la Reguera, que enfrenta muchos desafíos en su vida personal y profesional con humor. La serie continúa donde terminó la primera temporada, cuando Ana descubre que el contrato que firmó con su agente no es el papel principal que ella pensaba que era. En la segunda temporada, Ana intentará mantener la cordura mientras sigue lidiando con su madre, que ahora vive con ella en Los Ángeles, y actúa en una serie de televisión que recuerda a las malas sitcoms de los años 90. La serie de seis episodios de 30 minutos está dirigida por Marcelo Tobar y también cuenta con las actuaciones de Tina Romero, Andrés Almeida, David Palacio, Christian Meier, Paly Duval y Gabriela Roel. Sie7e, "Layback" Con la lírica que le caracteriza y con el sabor del verano en cada letra, el cantautor puertorriqueño y ganador del Latin Grammy, Sie7e, regresa con "Layback", su nueva propuesta musical de la mano de PJ Sin Suela y que promete marcar de buena vibra esta temporada. Tras grandes éxitos como "Tengo tu love", el también arreglista y productor musical presenta "Layback", que llega con fuerza acompañado de un sabor a reggae y un toque moderno que crea la explosión rítmica perfecta para darle al público una conexión de buena vibra y un espacio de relajación del diario vivir. Esta propuesta musical es producida por el talentosísimo y galardonado Eduardo Cabra.

