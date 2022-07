La Lista VIP: película Enfermo amor, "Naturaleza" de Camilo y Nicki Nicole y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Enfermo amor Enfermo amor, basada en la obra Love Sick de John Cariani -y dirigida por Marco Polo Constandse y Rodrigo Nava- estrena el 27 de julio en ViX+. Protagonizada por, entre otros, Estefanía Hinojosa, Gonzalo Vega, Natalia Téllez, Camila Sodi, Alberto Guerra, Andrés Palacios, Fernanda Castillo, Adriana Louvier y Juan Pablo Medina, Enfermo amor presenta nueve historias de amor independientes que suceden en un solo día. Los encuentros inesperados, las decepciones, los miedos, las dudas, las casualidades y las frustraciones románticas serán llevados al límite en un divertido y agridulce relato sobre lo complicadas que son las relaciones humanas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Naturaleza", Camilo ft. Nicki Nicole Siendo fiel a su promesa de estrenar música cada mes, el galardonado artista, compositor, músico y productor Camilo regresa con un nuevo sencillo y video junto a la artista referente argentina Nicki Nicole, titulado "Naturaleza", ya disponible en todas las plataformas digitales. El mensaje detrás de "Naturaleza" realza la importancia de celebrar nuestra identidad, de siempre ser auténticos y sentir orgullo de ser quienes somos. Con una fusión pop urbana "Naturaleza" cautivará a La Tribu con "un bailoteo que, si empieza, te saca la tristeza". Películas para ver en casa deadpool logan Credit: Cortesía Disney+ Si no pudiste ver las cintas de acción Deadpool, Deadpool 2 y Logan, ahora lo podrás hacer desde la comodidad de tu casa. Las cintas protagonizadas por Ryan Reynolds y Hugh Jackman respectivamente ya están disponibles en Disney+. The Weeknd: After Hours Nightmare Por primera vez, el multipremiado artista The Weeknd une fuerzas con Halloween Horror Nights de Universal Studios para inspirar terroríficas casas embrujadas completamente nuevas basadas en su exitoso álbum After Hours. A partir del 2 de septiembre, los visitantes se adentrarán en la mente retorcida de este misterioso artista para experimentar The Weeknd: After Hours Nightmare. Ya están a la venta todos los boletos para el evento en Universal Orlando Resort y Universal Studios Hollywood. DC League of Super-Pets En DC Liga de supermascotas, Krypto el superperro y Superman son mejores amigos inseparables, comparten los mismos superpoderes y luchan codo con codo contra el crimen en Metrópolis. Cuando secuestran a Superman y al resto de la Liga de la Justicia, Krypto debe convencer a una manada de refugiados —el sabueso Ace, la cerdita PB, la tortuga Merton y la ardilla Chip—a que dominen sus poderes recién descubiertos y así le ayuden a rescatar a los superhéroes. Dwayne Johnson es la voz de Krypto, el superperro, en la versión original de la película de acción y aventura de Warner Bros. Pictures, que estrena en cines el 29 de julio de 2022. #BeyHive #BeyHive emoji emoji Credit: Twitter En anticipación del nuevo álbum de Beyoncé, Renaissance, Twitter está celebrando su irremplazable fandom -los autodenominados BeyHive - con un emoji personalizado que aparecerá cuando tuitean con #BeyHive. Este nuevo BeyHive emoji es parte de los esfuerzos continuos de la red social de celebrar figuras clave de nuestra cultura, como el goat emoji que se creó en honor a Simone Biles antes de los Juegos Olímpicos de Tokio y el primer emoji que creó en honor a un fandom, que tuvo como propósito celebrar al BTS Army cuando el grupo alcanzó 10 millones de seguidores en 2017.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La Lista VIP: película Enfermo amor, "Naturaleza" de Camilo y Nicki Nicole y más

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.