La Lista VIP: nueva temporada de Enamorándonos USA, When You Least Expect It y más propuestas ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Nueva temporada de Enamorándonos USA Regresa el programa más divertido de las noches, Enamorándonos USA, en una nueva temporada, que seguirá flechando corazones en todo el país. Rafael Araneda, Ana Patricia, Migbelis Castellanos y toda la producción de este gran show, vuelve en su habitual horario nocturno en Unimás 8pm/7pm centro el próximo 22 de agosto, tras unas merecidas vacaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Serie When You Least Expect It Creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, When You Least Expect It explora el viaje de sanación de cinco extraños, cada uno lidiando con la pérdida de un ser querido, cuyas vidas se cruzan en una sesión de terapia grupal. La serie, protagonizada por Erick Elías, Marta Hazas, Blanca Portillo, Francesc Orella y Alba Planas, estrena el 18 de agosto en Paramount+. Casco estilo origami Si eres fan de andar en bicicleta, moto o patineta, este casco de RABA te caerá como anillo al dedo. Su práctico diseño hecho de material PC/ABS y amortiguación de espuma en el interior, tiene la misma certificación de seguridad que los cascos tradicionales. A diferencia de otros cascos, este se dobla fácilmente y lo puedes guardar en la mochila o la cartera.

