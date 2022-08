La Lista VIP: MTV Video Music Awards, gira de Myriam Hernández y más propuestas interesantes ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir bad bunny mtv music awards 2022 Credit: Cortesía Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Segunda temporada de Líos de familia La segunda temporada de Líos de familia llegará a Pantaya el próximo 25 de agosto. Protagonizada por Raymond Pozo, Miguel Céspedes y Cheddy García, la exitosa serie de comedia original trata de la vida de los residentes de un edificio de clase media en Santo Domingo, los cuales comienzan llevándose peor que perros y gatos. Cada uno de los habitantes de ese edificio tiene un sueño y ha creado su propio mundo, pero el cariño que se desarrolla entre ellos, las personalidades y ocurrencias de cada uno, hace que la convivencia se vaya haciendo más fácil en formas que no esperaban. ¡Eso sí, siempre con mucho lío! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN MTV Video Music Awards Los MTV Video Music Awards (VMA) 2022 se realizarán este 28 de agosto para premiar a lo mejor de la música del último año. El evento será transmitido en vivo desde el Prudential Center de Newark en New Jersey. Cabe recalcar que el cantante puertorriqueño Bad Bunny está postulado en la categoría Mejor Video Latino por el tema "Tití me preguntó". Gira de Myriam Hernández Myriam Hernández regresa en tour con 20 conciertos confirmados, en lo que sería su gira más extensa en su carrera en Los Estados Unidos comenzando por el área tri-estatal en las ciudades de Westbury, NY, Elizabeth, Stamford, CT.La baladista de América llega con un show inigualable en donde interpretará sus éxitos clásicos éxitos como , "Peligroso amor" "Te pareces tanto a el" single que alcanzó el número uno en los Hot Latin Songs de Billboard, "Huele a Peligro" y sus más recientes éxitos como "Ya es tarde" y "Encadenada a ti", sencillos que son parte de su álbum Sinergia que está inspirado en la naturaleza y en los 4 elementos fundamentales para ella, el amor, la belleza, la sensualidad y el misterio. Top Gun: Maverick El estreno de Top Gun: Maverick en formato Digital lleva a los fanáticos a lo más profundo de la creación del gran éxito mundial con más de 110 minutos de material adicional lleno de acción. Sé testigo del intenso programa de entrenamiento de vuelo del elenco, visita el detrás de escenas y más. Además, Tom Cruise comparte su pasión por la aviación mientras pilotea su propio avión y habla sobre su increíble carrera en la 75a edición del Festival de Cine de Cannes. Finalmente, disfruta de dos videos musicales de Lady Gaga y OneRepublic. Beefeater Pink Strawberry Ginita Beefeater Pink Strawberry Ginita Credit: Cortesía Ingredientes: 4 oz Beefeater Pink Strawberry Gin, 1.3 oz jugo de limón, 1 oz jarabe simple, 8 fresas congeladas. Preparación: Vertir todos los ingredientes en una licuadora y batir. Adornar con albahaca y fresas rebanada.

