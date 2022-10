La Lista VIP: Mira quién baila All Stars, Hola Mexico Film Festival y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Mira quién baila All Stars Si eres fan de los concursos de baile, no te podrás perder el estreno de la décima edición de Mira quién baila All Stars este domingo 9 de octubre a las 8 p.m. hora del este y del Pacífico (7 p.m. hora del centro), en Univision. Este año, el divertido programa - conducido por Chiquinquirá Delgado y Mane de la Parra - contará con un gran elenco de reconocidos artistas como Ferdinando Valencia, María León, Ana Isabelle, Gabriel Coronel, Michelle González, Miguel Martínez, Jorge Anzaldo y Brenda Kellerman. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hola Mexico Film Festival Hola Mexico Film Festival Credit: Cortesía Si estás en la ciudad de Los Ángeles, no te puedes perder la edición número 14 del festival de cine más grande fuera de México, que se llevará a cabo del 2 al 10 de octubre como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana. Durante el evento se presentarán las más recientes y mejores producciones cinematográficas de ese país entre las que se destacan La civil, La mujer murciélago, Un retrato de familia, Sombra verde ¡y muchas más! Para consultar la cartelera completa del festival y adquirir boletos, visita holamexicoff.com De gira con Feid feid tour Credit: Sebastián Sánchez ¿Eres fan de la música de Feid? ¡Buenas noticias! El intérprete colombiano acaba de anunciar las fechas de su gira musical US TRIP, con el que recorrerá un sinnúmero de ciudades estadounidenses como, entre otras, Los Ángeles, Nueva York, Orlando, Houston y San Diego. Los boletos ya están disponibles en ticketmaster.com. Música para todos spotify de todo playlist Credit: Cortesía Para aquellos que les gusta escuchar todo tipo de música, te recomendamos la lista de reproducción 'De todo'. Compuesta por canciones que van desde la música mexicana hasta el rock indie, la lista de reproducción presenta una mezcla de sonidos, artistas, idiomas y géneros que demuestran que la cultura latina es más que reggaetón y bachata. Es una mezcla de todos los sonidos, lugares y personas de todo el mundo que han inspirado e influenciado a los creadores latinos. Puedes escuchar De todo en Spotify.

