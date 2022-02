La lista VIP: Mi fortuna es amarte, Festival bésame mucho y más propuestas interesantes ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Mi fortuna es amarte, Univision Mi fortuna es amarte Telenovela Mi fortuna es amarte | Credit: TELEVISA Univision estrenará Mi fortuna es amarte, una historia sobre la traición y los nuevos inicios que prueba que el verdadero amor realmente es una fortuna. Protagonizada por Susana González, David Zepeda, Chantel Andere, Sergio Sendel y la emblemática actriz ya fallecida Carmen Salinas, Mi fortuna es amarte se estrenará el lunes, 21 de febrero a las 9 p.m. Este. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El señor de los anillos: los anillos de poder, Prime Video Prime Video presentó el primer teaser tráiler oficial de su serie más esperada de 2022, El Señor de Los Anillos: Los Anillos de Poder el drama épico que se sitúa miles de años antes de los eventos de El Hobbit y El señor de los anillos de J.R.R. Con una selección de personajes del elenco como elfos, enanos, humanos y escenarios de cada rincón de Arda, los espectadores se embarcarán en un emocionante viaje de acción el próximo 2 de septiembre. Festival Bésame Mucho Festival Besame Mucho Los Angeles Credit: Cortesía Para los amantes de la música rock, pop y cumbia, el 'Festival Bésame Mucho' es una opción ideal. El evento reunirá a, entre otros, Caifanes, Los Ángeles Azules, Sentidos Opuestos, Juanes, Los Tigres del Norte y La Oreja de Van Gogh en un sólo escenario el próximo 3 de diciembre en el Dodger Stadium de Los Ángeles. La venta de boletos para el Festival Bésame Mucho empezará el próximo 18 de febrero a las 10 de la mañana en besamemuchofestival.com.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La lista VIP: Mi fortuna es amarte, Festival bésame mucho y más propuestas interesantes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.