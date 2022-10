La Lista VIP: documental de Maradona, nuevo tema de Los Ángeles Azules y Juanes, libro de la Dra. Nancy Álvarez y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Maradona, la muerte de Dios Maradona, la muerte de Dios, documental dirigido y narrado por el periodista argentino, Iván Kasanzew, es un crudo relato sobre los demonios del astro argentino: su infancia, las malas compañías, las agresiones a mujeres y periodistas, su expulsión del Mundial de Estados Unidos 1994 y su adicción a la cocaína, entre otros temas. El documental, que cuenta con material inédito de Diego así como una gran variedad de entrevistas al famoso número 10, estrena en la plataforma ViX el 27 de octubre. Amarse no es suficiente, Dra. Nancy Álvarez Amarse no es suficiente nancy alvarez Credit: Cortesía La Dra. Nancy Álvarez acaba de lanzar su libro, Amarse no es suficiente, un texto para enseñar a elegir a la pareja correcta, sanar los problemas de la infancia y así triunfar en el amor. "Nadie nos enseñó a amar, pero eso no quiere decir que no podamos aprender. Luego de años de estudio e investigación, he concluido que la razón principal por la que se elige a la persona equivocada, tiene que ver con los problemas no resueltos de la niñez", explicó la terapeuta familiar, psicóloga y sexóloga. El libro ya está disponible online, incluye ejercicios de retrospección y prácticos. Ayudará a los lectores a recorrer las heridas no sanadas de la infancia y explicará cómo el amor propio no es suficiente para que la relación funcione bien. "Por un perro", Los Ángeles Azules ft. Juanes Juanes se unió a la banda mexicana de cumbia Los Ángeles Azules para lanzar "Por un perro", un pegajoso tema musical producido por Rodolfo Lugo y Jorge Mejía Avante. "La canción es una historia que comenzó hace cinco años, cuando llegué a casa, abrí la puerta y vi a mi esposa en el sofá con nuestro perro Pluto, que era un cachorro y solo tenía 3 o 4 meses en ese momento. Así que eso fue un amor a primera vi", apuntó el artista colombiano sobre el sencillo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La Lista VIP: documental de Maradona, nuevo tema de Los Ángeles Azules y Juanes, libro de la Dra. Nancy Álvarez y más

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.