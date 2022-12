La Lista VIP: Maná de gira, Copa Mundial, nueva música de Karina y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Gira de Maná en Estados Unidos Maná anunció la llegada de su gira 'México lindo y querido' a los Estados Unidos en el 2023. Su gira es una celebración de amor y admiración por su país natal México y la comunidad latina multigeneracional."Prepárense, venimos con una nueva producción y todos nuestros éxitos. Estamos muy emocionados de regresar y ver a todos nuestros fans en los EE. UU. Esto no solo es una gira de conciertos, es una celebración de la vida", dijo la banda a través de un comunicado. Producida por Live Nation, la gira comienza con dos fechas adicionales de la histórica residencia en el Kia Forum el 10 y 11 de febrero y continúa con paradas en Phoenix, Houston, Miami, Nueva York, Chicago, terminando en Sacramento, CA en el Golden 1 Center el 23 de septiembre. Los boletos ya están a la venta en ticketmaster.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Copa Mundial de la FIFA 2022 La fiebre de la Copa Mundial de la FIFA 2022 continúa. Los lugares a octavos de final empiezan a definirse tras entrar a la jornada 3 de la fase. Hasta el momento, Qatar, Ecuador, Canada, Gales, Iran, Túnez y Dinamarca han quedado eliminados del Mundial Qatar 2022. No te pierdas toda la acción y los partidos en vivo y en directo por Telemundo y Peacock. Docuserie Branson La docuserie Branson examina la figura de Richard Branson, el multimillonario fundador de Virgin Records y la aerolínea Virgin Atlantic, entre otras empresas. Una de ellas es Virgin Galactic, con quien Branson realizó un vuelo suborbital en julio de 2021. El documental parte de ahí para contar la historia de su vida y sus compañías.Disponible en HBO Max a partir del 1 de diciembre. "Yo soy tu vicio", Karina Tras más de 35 años de trayectoria musical, Karina continúa reinventándose, esta vez con su nuevo sencillo "Yo soy tu vicio", escrita por Enghel en colaboración con Guido Vilchez y la cantante. En el videoclip, que se grabó en la ciudad de Caracas, vemos a una Karina fuerte y arriesgada acompañada del actor venezolano Jesús de Alva. "Yo soy tu vicio" es la puerta de entrada a un nuevo género musical, que va más allá de la balada a la que ha estado acostumbrada, para darle paso a este ritmo caribeño, muy característico de la comunidad mexicana. Flor Sparking Flor Sparking Credit: Cortesía Ingredientes: 1½ oz de Flor de Caña 12, agua mineral con gas y cáscara de naranja. Preparación: Vierte el ron en un vaso con hielo, añadir un poco de agua mineral con gas y decora con la cáscara de naranja. ¡Salud!

