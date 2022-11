La Lista VIP: serie Los Montaner, Diario de un gigoló, música de Juan Gabriel y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Los Montaner Los Montaner, la nueva serie original docureality de Disney+ sobre una de las familias más famosas de Latinoamérica, llegará globalmente el 9 de noviembre a la plataforma Disney+. En la serie, la audiencia será testigo de los desafíos que atraviesan cada uno de sus integrantes -Ricardo, Marlene, Mau, Ricky, Evaluna, Stefi, Sara y Camilo, mientras buscan mantener la armonía entre su vida privada y su carrera profesional, siempre ante el ojo público. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los Dúo 3, Juan Gabriel El icónico super estrella mexicano y prolífico compositor, Juan Gabriel, lanzará la tercera entrega de su serie de álbumes de duetos, Los Dúo 3, el 11 de noviembre de 2022, lo que lo convierte en el primer lanzamiento póstumo de un álbum de estudio desde que falleció en 2016. El álbum presenta una lista de colaboradores repleta de estrellas de varios géneros y épocas de la música que seguramente deleitará y sorprenderá a los fanáticos. Diario de un gigoló Diario de un gigoló Credit: Telemundo El mundo secreto de los gigolós quedará al descubierto con el inminente estreno del nuevo thriller original de Telemundo Diario de un gigoló. El seductor thriller cuenta con la actuación protagónica del actor español Jesús Castro, quien se adentra en la piel de Emanuel, un gigoló que lleva una vida de lujo y libertad. El elenco protagónico de la miniserie lo completan Victoria White, Fabiola Campomanes, Francisco Denis, Begoña Narváez, Eugenia Tobal y Alosian Vivancos. Diario de un gigoló se emitirá los sábados, comenzando el 12 de noviembre a las 9pm/8c. Pesos: The Rise and Fall of a Border Family Pesos: The Rise and Fall of a Border Family Credit: Cortesía El libro Pesos: The Rise and Fall of a Border Family, del autor de origen hispano Pietro La Greca Jr. - hijo de uno de los italianos más influyentes de México, te cautivará de principio a fin. La historia de Pietro La Greca Jr. es la historia de un niño que nació rodeado de amor y apego pero también de avaricia y dinero. El niño se tuvo que convertir en hombre antes de lo previsto, pues se vio obligado a vivir una vida llena de miedo, persecuciones y escapadas gracias a los negocios de su padre, al que se le conocía como el Don Corleone de México. "Esto no es un libro de narcos, sino un cuento de una familia normal que se vio implicada en lo que para muchos no creen que es parte de la vida real:, dijo Pietro. El libro ya está disponible a través de Amazon Publishing y Kindle.

