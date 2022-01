La Lista VIP: Los enviados, concierto de Hombres G y más propuestas interesantes Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Los enviados los enviados the envoys paramount + Credit: Cortesía Paramount+ estrenó Los enviados, la serie de ocho episodios protagonizada por Luis Gerardo Méndez, Miguel Ángel Silvestre, Irene Azuela, Miguel Rodarte y Juan José Campanella. Los enviados cuenta la misión de dos sacerdotes de la Congregación para las Causas de los Santos, el organismo del Vaticano encargado de comprobar y estudiar milagros de potenciales santos, que son enviados a México para constatar presuntas sanaciones milagrosas de otro clérigo conocido por realizarlas en un psiquiátrico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Concierto de Hombres G hombres g concierto tour Credit: Cortesía Hombres G, la agrupación española con más de 30 años de trayectoria artística, se alista para llevar sus éxitos musicales como "Devuélveme a mi chica", "Venezia" y "Marta tiene un marcapasos" a los escenarios en Estados Unidos con su gira Hombres G: USA TOUR 2022 - producida por Frias Entertainment y Live Nation. El cuarteto español, integrado por David Summers, Rafael Gutiérrez, Daniel Mezquita y Javier Molina, recorrerá varias ciudades estadounidenses como, entre otras, Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, Miami y Houston. Los boletos estarán disponibles en Ticketmaster.com a partir del 21 de enero. prime video mi seleccion colombia maluma Credit: crotesía Amazon Prime Video estrenó la serie documental Mi selección Colombia, narrada por Maluma y la cual cuenta la historia de amor que viven los colombianos con su Selección Nacional de fútbol mientras ésta lucha por ganar la Copa América 2021 y clasificar al Mundial Catar 2022. Durante 6 capítulos de 40 minutos cada uno, se podrán ver imágenes nunca antes vistas que capturan la intimidad de los miembros de la Selección Colombia, sus momentos altos y bajos, revelando un punto de vista poco conocido del funcionamiento e idiosincrasia de esta selección. ¡Salud! GM Sidecar Credit: Cortesía Para preparar un Sidecar necesitas: 1.5 oz de Grand Marnier Cordon Rouge, .5 oz. coñac, .5 oz. jugo de limón fresco Preparación: Combina todos los ingredientes en una coctelera con hielo. Agita y vierte en un vaso helado.

