La Lista VIP: Líos de familia, concierto de Ricardo Montaner y más propuestas interesantes ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Para morir de risa No dejarás de reír con Líos de familia, la nueva serie de Pantaya y Caribbean Films que cuenta la historia de los residentes de un pintoresco edificio de clase media en Santo Domingo donde el público podrá ver personajes de todos los ámbitos de la vida, desde un político en desgracia hasta un empleado de banco muy religioso. La serie, protagonizada por, entre otros, Raymond Pozo, Miguel Céspedes y Cheddy García, estrena en Estados Unidos y Puerto Rico el 3 de febrero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A cantar a todo pulmón gira de ricardo montaner tour 2022 Credit: Cortesía El cantautor Ricardo Montaner comenzó este fin de semana su Tour 2022 por Estados Unidos con el pie derecho obteniendo conciertos sold out. "Hace dos años que no tenía un encuentro en vivo con mi público y estos conciertos han sido sublimes para mí. Me hacía mucha falta estar en contacto directo con el público. Estoy sumamente agradecido a Dios y a ellos por el inmenso cariño que me demuestran en cada función", expresó Montaner. La gira continua en Orlando, FL, el 4 de febrero en North Carolina, el 5 en Pensilvania, el 10 en Hidalgo, TX, el 11 en Houston, el 13 en Dallas, el 17 en San José, CA, el 18 en Los Ángeles, y el 10 en Coachella, CA. Boletos ya la venta en ricardomontaner.com y en la taquilla del teatro. Sexy y divertido Chispa, la app de citas para solteros latinos en los EE.UU, se asoció con Tragos, el popular juego de cartas para latinos, con el objetivo de continuar normalizando las conversaciones sobre sexo e intimidad en la comunidad latina. La aplicación permite que los usuarios respondan a preguntas divertidas como '¿Te gusta acurrucarte después del sexo?' y '¿Eres bilingüe en la cama?'. Después de responder a las preguntas, los usuarios pueden conectarse basado en sus respuestas. La nueva función de la aplicación ya está disponible en Android e iOS.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La Lista VIP: Líos de familia, concierto de Ricardo Montaner y más propuestas interesantes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.