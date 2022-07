La Lista VIP: estreno de La herencia, tour de Ozuna y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. La herencia, Univision La herencia Credit: TELEVISAUNIVISION Comienza la cuenta regresiva para el estreno de la nueva serie de Univision, La herencia, que será el 11 de julio. Protagonizado por la actriz Michelle Renaud y el galán Matías Novoa, este emocionante melodrama es una historia sobre el amor, el poder y la tragedia que trae a los espectadores la lucha de una familia por un legado. Ozuna U.S. Tour 2022 Ozuna U.S. Tour 2022 Credit: Cortesía Ozuna se alista para su nueva gira mundial de conciertos, con 38 fechas ya confirmadas entre Europa y Estados Unidos. El Ozuna U.S. Tour 2022 dará inicio el 30 de septiembre en el Barclays Center en Brooklyn, NY, haciendo paradas en arenas alrededor de la nación, incluyendo el Kia Forum en Los Ángeles y el FTX Arena en Miami, entre otras ciudades. Boletos en la ciudad de Nueva York disponible en seatgeek.com y ticketmaster.com. Amazon Prime Day 2022 amazon prime day 2022 Credit: Cortesía Reserva estas fechas: el 12 y 13 de julio regresa Prime Day ofreciendo los precios más bajos de Amazon en artículos para el hogar, electrónica, tecnología y mucho más así como descuentos de hasta un 55% en determinados productos de Amazon como Echo Show 5 (2ª generación) y Echo Show 5 (2ª generación) Kids o la Fire 7 Tablet (versión 2019) entre otros. Lunazul Howlapeno lunazul Credit: Ryan Kurtz Studio Ingredientes: 1.5 oz Lunazul Blanco, .25 oz jarabe de melocotón,1 oz jugo de piña, soda de limón y rodajas de piñas. Preparación: Mezcla todos los ingredientes en una coctelera con hielo, excepto la soda. Agita y vierte en un vaso alto con hielo. Rellena con la soda de limón y adorna con las rodajas de piña.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La Lista VIP: estreno de La herencia, tour de Ozuna y más

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.