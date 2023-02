La Lista VIP: La serie La cabeza de Joaquín Murrieta, novela Perdona nuestros pecados y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. La cabeza de Joaquín Murrieta La cabeza de Joaquín Murrieta es una historia excepcional hecha en México, que se sitúa en la nueva frontera entre México y Estados Unidos en 1851, durante un periodo impulsado por la avaricia, la ira y la xenofobia, en medio de una guerra sin cuartel gracias a la Fiebre del Oro de California. La serie de ocho episodios, protagonizada por Juan Manuel Bernal y Alejandro Speitzer, llegará exclusivamente a Prime Video el 17 de febrero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Perdona nuestros pecados Perdona nuestros pecados Credit: UNIVISION Perdona nuestros pecados estrena en Estados Unidos por Univision el lunes 21 de febrero a las 8/7c y se transmitirá a la misma hora de lunes a viernes. El nuevo melodrama protagonizado por Jorge Salinas y Erika Buenfil cuenta una historia donde la traición, el egoísmo, el abuso de poder y crímenes buscan vencer el amor. La novela marca el debut de los actores Oka Giner y Emmanuel Palomares como protagonistas en una historia de un amor prohibido entre Elsa Quiroga [Oka Giner) y Andrés Martínez (Emmanuel Palomares). Armando Quiroga (Jorge Salinas), el padre de Elsa y el hombre más poderoso del pueblo de San Juan, descubrirá la relación y se opondrá firmemente por prejuicios sociales. La colección, Los Temerarios Los Temerarios anunciaron el lanzamiento de La colección (edición limitada), un vinilo el cual contiene seis LPs que conforman una parte importante de su trayectoria como uno de los grupos más respetados y exitosos de la industria musical. La colección, que estará disponible el próximo 14 de abril, incluye 66 canciones de su extenso repertorio musical. Este es el primero de dos vinilos exclusivos que reúnen grandes producciones discográficas como, entre otras, "Veintisiete", "Te quiero", "Mi vida eres tú" y "Como te recuerdo".

