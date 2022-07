La Lista VIP: Jurassic World Dominion, Infiel: historia de un engaño y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Jurassic World Dominion Este verano experimenta la épica conclusión de la era jurásica cuando dos generaciones se unen por primera vez. Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill protagonizan Jurassic World Dominion, una osada aventura en el que los dinosaurios viven y cazan junto a los seres humanos en todo el planeta. En salas de cine del país el 10 de junio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Infiel: historia de un engaño Telemundo anunció el estreno de Infiel: historia de un engaño para el lunes, 13 de junio a las 10pm/9c. Estelarizada por la reconocida estrella turca Cansu Dere (Madre) y Caner Cindoruk, Infiel: historia de un engaño es una historia de mentira y traición que cautivará a la audiencia con cada giro inesperado que tome la trama. ¡Uforia LA X Live! ¡Uforia LA X Live! dará inicio al verano en Nueva York con una experiencia de música en vivo repleta de estrellas el 10 de junio en el Prudential Center Arena. El evento estelar contará con las increíbles presentaciones de las superestrellas latinas Don Omar, Nicky Jam, Arcángel, Sech, Blessd, Farina, Elvis Martínez y Joonti, y brindará a los fanáticos los éxitos más populares de la actualidad. Los boletos están disponibles en Ticketmaster.com. Versión en Barbie de Adamari López Adamari López es la presentadora de la televisión hispana más influyente en Estados Unidos. Y también de las más queridas y admiradas. Precisamente, esa admiración que ha despertado siempre entre el público llevó recientemente a la artista colombiana Shirly Cabrera, coleccionista y amante de las muñecas Barbie, a crear una réplica en miniatura de la presentadora en formato de esta famosa marca de muñecas. ¡Bravo!. Pink Tiger Pink Tiger ojo de tigre mezcal Credit: Cortesía Ingredientes: 1.5 oz Ojo de Tigre Mezcal, .5 oz. jugo de limón, 4 oz. Fever Tree Sparkling Pink Grapefruit Preparación: Mezcla todos los ingredientes en un vaso alto con hielo y revuelve. Adorna con una rodaja de limón. Amazonia: The Final Season Nos estamos quedando sin tiempo para preservar la selva amazónica. Se necesitan cambios urgentes para lograrlo. La película, presentada por Lavazza ¡Tierra! Organic, y narrada por el artista y activista Ben Harper, es un poema de amor que el agua dedica a la selva tropical como declaración de su amor. La transformación que atraviesa el agua, de río a nubes y finalmente a lluvia, puede enseñarnos que el cambio es posible. Disponible en Amazon Prime. Planet Love: Amor Sagrado Nuestro planeta es un lugar maravilloso: día a día nos brinda muestras de afecto al otorgarnos lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Para inspirar a las personas a fortalecer su relación con él mediante acciones que le devuelvan estas muestras de cariño, PepsiCo estrena el quinto episodio en formato corto de Planet Love: Amor Sagrado. Producido por National Geographic CreativeWorks, Amor Sagrado nos lleva por los inmensos paisajes naturales de Guatemala para conocer la historia de Cooperativa Atitlán Recicla, una iniciativa que entre 2018 y 2021 logró acopiar más de 500 toneladas de residuos plásticos, reciclando así más de un millón de botellas al año. El quinto episodio en formato corto de Planet Love puede verse en televisión en el canal lineal de National Geographic, y en línea a través de la cuenta de YouTube de National Geographic Latinoamérica.

