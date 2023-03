La Lista VIP: Juego de mentiras, gira de Anuel, nueva temporada de Star Wars: The Mandalorian y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Juego de mentiras Juego de mentiras Póster promocional de Juego de mentiras | Credit: TELEMUNDO Protagonizada por un elenco de renombre internacional que incluye a Arap Bethke, Altair Jarabo, María Elisa Camargo, Cynthia Klitbo, Eduardo Yáñez y Rodrigo Guirao, el thriller Juego de mentiras mantendrá a los fanáticos al borde de sus asientos. La dramática historia de intriga, investigación, pasión y amor estrena el martes, 7 de marzo a las 10pm/9c por Telemundo. Star Wars: The Mandalorian Pedro Pascal y Grogu regresan en una tercera temporada que promete más aventuras inigualables. Según la sinopsis de Disney, los personajes están de vuelta en Tatooine "para reclamar el territorio una vez gobernado por Jabba the Hutt y su sindicato del crimen". Star Wars: The Mandalorian estrena el 1 de marzo en Disney+. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Legends Never Die USA Tour, Anuel A través de sus redes sociales, Anuel hizo el anuncio oficial de su gira de conciertos por el territorio estadounidense. "Me siento feliz de poder reencontrarme con mi público y estoy ansioso de verlos desde los escenarios y cantar juntos a todo pulmón", afirmó el cantante. 'Legends Never Die USA Tour' abre el próximo 28 de abril en la ciudad de Orlando, Florida, pasando por ciudades como Miami, Fort Myers, Dallas, Houston, Hidalgo, Los Ángeles, y más, cerrando el 28 de mayo en Nueva York. Puss in Boots: The Last Wish puss in boots the last wish dvd Credit: Cortesía La comedia animada del felino favorito, amante de la leche y bravucón que desafía el miedo, está de vuelta con una nueva aventura. Con un elenco estelar que incluye al nominado al Premio de la Academia Antonio Banderas como la voz de Puss In Boots y a la nominada al Oscar Salma Hayek Pinault como la cautivadora Kitty Soft Paws, esta película te llevará a un viaje épico a la selva negra donde Puss emprenderá su cruzada más importante hasta el momento para encontrar la mítica Estrella de los Deseos y restaurar sus vidas perdidas tras gastar ocho de sus nueve vidas. El Blu-Ray y DVD de Puss in Boots: The Last Wish ya están disponibles.

