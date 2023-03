La Lista VIP: John Wick: Chapter 4, gira de Duki y más propuestas interesantes ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. John Wick: Chapter 4 John Wick descubre un camino para derrotar a la Alta Mesa. Pero para poder ganar su libertad, Wick deberá enfrentarse a un nuevo rival con poderosas alianzas en todo el mundo, capaz de convertir a viejos amigos en enemigos. John Wick: Chapter 4, dirigida por Chad Stahelski, y protagonizada por Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne y Hiroyuki Sanada, estrena en salas de cine del país el 24 de marzo. Gira de Duki duki gira Credit: Cortesía DUKI anunció su primera gira por Estados Unidos mientras transita uno de los momentos más importantes de su carrera. Producida por Live Nation, la gira de cinco ciudades comenzará el 17 de mayo en Palladium Times Square en Nueva York, haciendo paradas a través de los Estados Unidos en Miami, Chicago y Los Ángeles antes de terminar el 29 de mayo en San Diego en House of Blues. Esta extensa visita que lo acercará a un público que lo espera con inmensa expectativa desde hace muchísimo tiempo. Los boletos ya están disponibles en ticketmaster.com. Solito, de Javier Zamora Solito Javier Zamora Credit: Vintage Español Si eres fan de la lectura, te recomendamos el libro Solito (Vintage Español), que narra el viaje que el salvadoreño Javier Zamora emprende en 1999, con tan solo nueve años, para reunirse con sus padres, quienes debido a la guerra en El Salvador se habían mudado a California, donde vivían sin documentos migratorios. Solito (Vintage Español) ya está a la venta en tu librería local.

