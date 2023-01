La Lista VIP: gira de Maná, certamen Miss Universo, estreno de El señor de los cielos y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Octava temporada de El señor de los cielos La nueva temporada de El señor de los cielos, protagonizada por Rafael Amaya como el legendario, Aurelio Casillas, está de regreso. la octava temporada traerá un drama cargado de venganza, pasión y acción que dejará a los fans de esta saga asombrados y emocionados al ver al notorio Aurelio Casillas de regreso. Retomando los personajes favoritos de la audiencia están Carmen Aub, Iván Arana, Isabella Castillo y Alejandro López, con la participación especial de Lisa Owen, Robinson Díaz, y Salvador Pineda. También se unen al elenco los actores Rubén Cortada, África Zavala y Yuri Vargas como nuevos personajes recurrentes. Estrena el martes 17 de enero a las 9pm/8c, por Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Miss Universo Estamos a solo días de disfrutar de la entrega número 71 del concurso de belleza más importante del planeta, el Miss Universo. Con aproximadamente 85 participantes de diferentes países del mundo, el certamen se llevará a cabo el sábado 14 de enero, en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial de la ciudad de Nueva Orleans. El certamen se transmitirá en vivo el sábado, 14 de enero comenzando a las 7pm/6c con un especial de antesala, seguido por el programa principal a las 8pm/7c, en Telemundo. Plane Ray Torrance es un piloto que tiene que enfrentarse a un aterrizaje de emergencia cuando pilota un avión comercial de pasajeros, dañado por una gran tormenta. Pero el lugar en el que aterriza es una zona de conflicto bélico entre dos facciones contrarias de grupos paramilitares, que al ver el avión deciden competir por quién de los dos grupos toma el control del avión y a sus pasajeros como rehenes. La cinta de acción Plane, protagonizada por Gerard Butler, Mike Colter y Yoson An, estrena el 13 de enero en salas de cine del país. Gira de Maná 2023 gira de mana estados unidos 2023 Credit: Chris Costoso Maná anunció México lindo y querido US Tour 2023, con 19 fechas en los EE. UU. Producida por Live Nation, la gira comienza con dos fechas adicionales de la histórica residencia en el Kia Forum el 10 y 11 de febrero y continúa con paradas en Phoenix, Houston, Miami, Nueva York, Chicago, terminando en Sacramento, CA en el Golden 1 Center el 23 de septiembre. Su gira es una celebración de amor y admiración por su país natal México y la comunidad latina multigeneracional. "Prepárense, venimos con una nueva producción y todos nuestros éxitos. Estamos muy emocionados de regresar y ver a todos nuestros fans en los EE. UU. Esto no solo es una gira de conciertos, es una celebración de la vida", indicó la legendaria banda mexicana a través de un comunicado.

