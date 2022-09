La Lista VIP: El fuego del destino, Barbie de Gloria Estefan, música de Víctor Manuelle y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. El fuego del destino El fuego del destino El fuego del destino, nueva telenovela turca de Telemundo | Credit: Telemundo El fuego del destino, protagonizada por Demet Evgar, Dilan Deniz Çiçek, Hazar Ergüçlü y Zuhal Olcay, es una historia inspiradora sobre tres mujeres que deciden tomar el control de sus vidas después de estar al borde de la muerte, dejando atrás su pasado para buscar justicia y descubrir el verdadero amor. Un drama lleno de giros inesperados, en el que un terrible incendio desencadenará una serie de eventos, y nada volverá a ser lo mismo. De lunes a viernes, 9PM/8C en Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Barbie de Gloria Estefan Gloria Estefan Barbie Credit: Cortesía/Mattel La compañía Mattel acaba de lanzar una Barbie en honor a la trayectoria de la artista cubana Gloria Estefan. La muñeca también es un reconocimiento a su popular e icónica canción "Get on Your Feet", la cual ocupó los primeros lugares de popularidad cuando se estrenó en 1989. "Me siento honrada de hacer una colaboración con Barbie para crear una muñeca en mi honor, especialmente ahora que estoy cumpliendo 65 años y que se acerca el Mes de la Herencia Hispana", dijo la artista mediante un comunicado. La muñeca cuesta $50 y ya está disponible en mattel.com. "Decidí tener pantalones", Víctor Manuelle Víctor Manuelle estrenó la canción "Decidí tener pantalones", que forma parte de su producción Lado A, lado B. Esta salsa, que cuenta con la composición de Romeo Santos y el arreglo de Jay Lugo, es un himno para aquellas personas que se arman de valor para salir de una relación dañina. "Es una canción que describe muy bien el estilo de Romeo Santos, es de despecho bastante fuerte y claro", dijo el salsero en una entrevista en exclusiva a People en Español.

