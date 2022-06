La Lista VIP: Documental de Los Tigres del Norte, nueva música de Yahaira Plasencia y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Los Tigres del Norte: Historias que contar los tigres del norte documental amazon prime video Credit: Cortesía Ya puedes ver en Prime Video Los Tigres del Norte: Historias que contar, un documental que ofrece a los fans una mirada íntima y nunca antes vista a uno de los grupos más icónicos y populares de la escena musical regional mexicana. La película rompe las normas de un documental musical, mostrando el surgimiento de la banda desde sus humildes comienzos, su viaje como inmigrantes en California y su increíble ascenso hasta convertirse en uno de los grupos de música regional mexicana más importantes de México y Estados Unidos. La película es una historia de éxito, trabajo duro, resiliencia y del valor de la familia. "La cantante", Yahaira Plasencia ft. Ator Untela Revolucionando las plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación, la voz femenina de la salsa, Yahaira Plasencia, se ha posicionado con fuerza en el género tropical con su reciente lanzamiento del tema "La cantante" junto al rapero Ator Untela, en donde crean una fusión magistral entre la Salsa y el Hip-hop. Esta canción es una versión nueva del clásico escrito por Rubén Blades en 1978 con el que Hector Lavoe saltó a la fama. Virtual Try-On for Shoes Ahora existe una forma más conveniente de comprar con Virtual Try-On for Shoes, una experiencia móvil interactiva de Amazon Fashion que utiliza la realidad aumentada para ayudar a los clientes a visualizar cómo se vería puesto un par de zapatos desde todos los ángulos y también orientarlos a tomar decisiones de compra desde la comodidad de su casa o fuera de ella. The Tesoro Gladys Tamez for El Tesoro Tequila Credit: Cortesía La empresaria Gladys Tamez se asoció con El Tesoro Tequila para crear The Tesoro, un sombrero unisex inspirado en su tequila favorito. La pieza exclusiva de paja de alta costura tiene un medallón de agave peculiar, una trenza de cuero artesanal y un elegante adorno de plumas. Ingredientes para preparar The Tesoro: 1.5 oz El Tesoro Blanco, .5 oz jugo de limón, .5 oz jugo de lima, .75 oz. jarabe simple, 1.5 oz. agua con gas, 2 pizcas de sal, 3 rodajas de jalapeño, 1 fresa. Preparación: muele las rodajas de jalapeño, la fresa, la sal y los cítricos en una coctelera. Añade el resto de los ingredientes y cubre con el agua con gas. Música y arte Fat Joe y Pepsi Stronger Together Credit: Cortesía Fat Joe y Pepsi Stronger Together, en asociación con Gamesa Cookies, colaborarán juntos, para dar mayor protagonismo a los aspirantes a músicos y artistas, a través del lanzamiento de su primera búsqueda nacional de becas. El programa busca apoyar a los jóvenes desfavorecidos de todo el país invitando a los estudiantes a postular para obtener una de las cuatro becas de USD 25,000 con miras a estudiar música y arte. Los estudiantes de secundaria de todo el país pueden postularse en línea en PepsiStrongerTogether.com hasta el 20 de septiembre de 2022. Ambulance ambulance dvd Credit: Cortesía Si no pudiste ir al cine a ver la cinta Ambulance, protagonizada por Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II y Eiza González, ahora lo podrás hacer desde la comodidad de tu casa. La cinta de acción narra la historia de un veterano de guerra que necesita una gran suma de dinero para poder pagar una riesgosa y necesaria operación a su esposa. Ante esta situación, recurre a su hermano, el cual le da la 'grandiosa' idea de robar un banco por la suma de 32 millones de dólares. La película ya está disponible en los formatos DIGITAL, 4K ULTRA HD, BLU-RAYTM y DVD.

