La Lista VIP: Corazón guerrero, gira de los Gipsy Kings y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Corazón guerrero Corazón guerrero Credit: TelevisaUnivision Corazón guerrero, protagonizada por Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco, narra la historia de los hermanos, Jesús, Damián y Samuel, quienes, al morir su padre, son separados y entregados en adopción a distintas familias. Tiempo después, Jesús logra volver a reunirse con sus hermanos y, frente a la tumba de su padre, juran castigar a Augusto Ruíz Montalvo quien destruyó a su familia. De lunes a viernes a las 3pmEST/2pm Centro. Gira de los Gipsy Kings La legendaria agrupación Gipsy Kings anunció su nueva gira Renaissance. La gira, la cual visitará algunas de las ciudades más importantes de los Estados Unidos y dos ciudades de Canadá, comenzará en Denver, Colorado, el 14 de abril, 2023 y concluye en Orlando, Florida, el 7 de mayo, 2023. Renaissance coincidirá con el lanzamiento de su nuevo álbum que lleva el mismo título. El álbum, su primero en ocho años, está siendo aclamado como "un álbum lleno de pasión gitana y tradición extraída de la verdadera vida gitana". Los boletos estarán disponibles a partir de viernes 9 de diciembre en toninobaliardo.com.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La Lista VIP: Corazón guerrero, gira de los Gipsy Kings y más

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.