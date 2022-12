La Lista VIP: Avatar: The Way of Water, disco navideño de Myriam Hernández y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Avatar: The Way of Water Una década después de los eventos de la primera película que rompió récords en taquilla a nivel mundial, Avatar: The Way of Water regresa a contar la historia de la familia Sully, los problemas que los persiguen, el alcance de las medidas que toman para mantenerse a salvo, las batallas que luchan para mantenerse con vida y las tragedias que soportan. En esta película la experiencia cinematográfica alcanza nuevos límites con su director y productor James Cameron quien traerá al público de regreso al magnífico mundo de Pandora en una espectacular y conmovedora aventura llena de acción. Estrena en salas de cine del país el 16 de diciembre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Myriam Hernández presenta su nuevo álbum Nuestra Navidad A solo meses del lanzamiento de su más reciente álbum de pop romántico Sinergia, Myriam Hernández presenta su segunda producción consecutiva durante este 2022. Diez temas tradicionales y dos composiciones inéditas del productor Jacobo Calderón como principal aliado musical en el proceso. "Es una idea que estaba latente, y me la debía hace unos 30 años, mi mánager siempre lo tuvo como proyecto, y yo rehusaba el hacerlo porque no me volvía loca la idea de cantar villancicos, hasta que en la pandemia hicimos un concierto navideño vía Streaming, con la premisa de acompañar al público en sus casas ¡y se produjo algo mágico!", dijo la intérprete a través de un comunicado. Quinta temporada de LOL: Last One Laughing México ¡Que pasen los LOLStars! Cualquiera pensaría que después de haber experimentado el dolor, la burla y la humillación de una o dos temporadas de LOL: Last One Laughing México, nadie estaría dispuesto a jugar de nuevo. Afortunadamente, estos LOLStars no aprenden y regresan a la casa para demostrar por qué fueron los mejores "perdedores" de sus temporadas. ¿Spoiler? Vienen sin miedo a nada, ya lo perdieron todo. Por quinta ocasión Eugenio Derbez dirige al grupo de temerarios comediantes en su camino a la locura, encerrándolos en una casa por seis horas con la única regla de NO REÍRSE. Los LOLStarsestán listos, ¿tú estás listo para la temporada más desquiciada de LOL: Last One Laughing México?

