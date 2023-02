La Lista VIP: At Midnight con Diego Boneta, nueva música de Maluma y Marc Anthony y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto: ¡La Lista VIP! At Midnight Si eres dan de las comedias romántica te proponemos At midnight, la película protagoniza por Diego Boneta y Monica Barbaro. La cinta gira en torno a Alejandro (Boneta), un ambicioso director de hotel, y Sophie (Barbaro) una estrella de cine que navega por las políticas de Hollywood. Él está centrado en abrir su propio hotel boutique. Ella intenta centrarse en el rodaje de su nueva película de superhéroes, con la esperanza de conseguir su propio spin off, pero descubre que su coprotagonista (¡y novio!) la engaña. El destino llega cuando el rodaje los lleva a todos al hotel de Alejandro en México. A pesar de sus vidas radicalmente diferentes, Alejandro y Sophie empiezan a conocerse en secreto a media noche. At Midnight estrena el 10 de febrero en Paramount+ SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La fórmula", Maluma ft Marc Anthony Las superestrellas globales Maluma y Marc Anthony, quien recientemente se casó con la modelo Nadia Ferreira, han vuelto a unirse, esta vez para lanzar una canción inédita, "La fórmula" que ya está disponible junto con su videoclip. "La fórmula" es una exquisita salsa en la cual los artistas deleitan con la fusión de sus extraordinarias voces, una letra que conquistará a todos los corazones que no han encontrado la fórmula para superar a un amor, y un pegajoso ritmo que pondrá a bailar al mundo.

