La Lista VIP: 80 For Brady, gira de Marco Antonio Solís y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. 80 For Brady Rita Moreno regresa a la pantalla grande con la comedia 80 For Brady. Cuatro mejores amigas ochentonas (Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno y Sally Field) deciden vivir la vida al máximo y embarcar en un viaje para ver a su jugador favorito, Tom Brady, en el Super Bowl de 2017. 80 For Brady estrena el 3 de febrero en cines del país. Gira de Marco Antonio Solís Marco Antonio Solís regresa de gira por el mundo con Marco Antonio Solís 'El Buki World Tour 2023'. Producido por Live Nation, el tour recorrerá 40 ciudades arranca el viernes 3 de marzo en el SAP Center en San Jose, CA haciendo paradas a lo largo de Estados Unidos en Los Ángeles, Denver, Houston, Miami, Nueva Jersey y muchas más antes de continuar por Latinoamérica y Europa. Los tickets ya están a la venta en marcoantoniosolis.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Robot de compañía Este robot interactivo se convertirá en tu gran compañía. No solo mueve los brazos, gira sobre sí mismo, mueve la cabeza y emite sonidos sino que también responde al tacto y se pone feliz cuando le acaricias la cabeza y le haces cosquillas en la pancita. Eilik es capaz de expresar cuatro estados de ánimo diferentes: normal, feliz, enfadado y triste. Cada uno de ellos cuenta con docenas de reacciones diferentes. El estado de ánimo del robot cambia en función de diferentes estímulos. Lo puedes adquirir en energizelab.com por $139.99.

