La Lista VIP: 13:14: El reto de ayudar, Barbie del Día de muertos, gira de Gloria Trevi y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir 13:14: El reto de ayudar El 19 de septiembre, exactamente a las 13:14hrs (1:14pm), un terremoto devastó la Ciudad de México y sus alrededores. El documental 13:14: El reto de ayudar, que estrena en Prime Video el 16 de septiembre, mostrará el viaje del creador de contenido y actor Juanpa Zurita, su crecimiento y determinación al sumarse a los esfuerzos de reconstrucción del país ante los daños ocasionados por el terremoto de México en 2017. Cabe recalcar que el documental de Santiago Fábregas, con la producción ejecutiva de Eugenio Derbez, Ben Odell y Javier Williams, cuenta con más de 150 horas de material inédito y tres años de grabaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Barbie del Día de muertos Mattel, creadora de la icónica muñeca Barbie y quien hace solo unos días lanzó una muñeca en honor a la vida y trayectoria de la cantante Gloria Estefan, diseñó una Barbie en conmemoración del Día de muertos. La muñeca se creó en colaboración con el prestigioso diseñador Benito Santos y está inspirada en La catrina, el icónico personaje de dicha celebración, al igual que en el tradicional traje de charro. My Dream Quinceañera Los primeros tres episodios de la serie reality sobre la llegada a la adultez, My Dream Quinceañera, se estrenarán el 16 se septiembre en Paramount+. La serie sigue a tres adolescentes del sur de California, Bayle Delgado, Romi Herrada y Angélica Luna, que transitan recorridos simultáneos llenos de diversión y drama para celebrar las fiestas de cumpleaños de sus sueños. Gira de Gloria Trevi La artista mexicana Gloria Trevi continúa arrasando con su gira Isla divina. En cada ciudad, Trevi presenta un espectáculo magistral que incluye más de 22 canciones electrizantes. como "Doctor psiquiatra", "Ábranse perras", "Cinco minutos", "Todos me miran", "Pelo suelto", "Con los ojos cerrados", y sus más recientes temas tales como "Grande", "Nos volvimos locos" y "La recaída". Para obtener boletos visita ticketmaster.com. Volcán Apple Mule Volcan Apple Mule Credit: Cortesía Despide los últimos días del verano con este cóctel refrescaste. Ingredientes: 1 ¾ oz Volcan Blanco Tequila , 1 oz jugo de limón fresco, 3 cucharadas de salsa de manzana y 5 oz cerveza de jengibre. Preparación: mezcla el tequila, jugo de limón y la salsa de manzana en una coctelera con hielo y agita. Cubre con la cerveza de jengibre y decora con algunas rodajas finas de manzana.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La Lista VIP: 13:14: El reto de ayudar, Barbie del Día de muertos, gira de Gloria Trevi y más

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.