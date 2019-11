Te decimos todo lo que no te puedes perder en noviembre y diciembre ¡HOT LIST! By Carole Joseph ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Una colombiana salvará al mundo entero, Víctor Manuelle alegrará la Navidad, Selenis Leyva presenta a su hermana transgénero, Bárbara Palacios da palabras de aliento a mujeres y hombres y el último capítulo de Star Wars llega a la pantalla grande. Hay mucho para gozar en estos meses. ¡HOT LIST! Empezar galería ¡En la lucha! Image zoom 20th century Fox Colombia La guerra entre los seres humanos y las máquinas se prolonga en Terminator: Dark Fate (Paramount Pictures). En esta sexta entrega de la saga creada por James Cameron, Linda Hamilton regresa con su aguerrida Sarah Connor y se hace acompañar de Natalia Reyes. "Fue un reto prepararme físicamente para ese personaje, hacer una película en otro idioma", cuenta la colombiana. "El hecho de que haya latinos protagonizando lejos de los estereotipos de siempre me parece que es una razón para verla". Ya en cines. THE END La épica saga de Luke Skywalker (Mark Hamill) llega a su fin en Star Wars: The Rise of Skywalker (Disney). Lucasfilm y el director J.J. Abrams unen fuerzas para proseguir el viaje de la joven aprendiz Rey (Daisy Ridley), que sigue en busca de su destino, y la interminable lucha de la Resistencia contra el malvado Primer Orden. Volveremos a ver en acción a, entre otros, los personajes que interpretan Óscar Isaac, Lupita Nyong'o y Adam Driver. Se estrena en cines el 20 de diciembre. THE IRISHMAN El mítico director Martin Scorsese reúne a Robert De Niro (izq.), Al Pacino y Joe Pesci en esta cinta que explora el submundo del crimen organizado y sus lazos con el poder en los Estados Unidos de la posguerra a través de la figura de un matón a sueldo. Basada en el libro I Heard You Paint Houses, se estrena el 1ro de noviembre en cines y el 27 en Netflix. ¡AJÚA! No solo Luis Miguel y Alejandro Fernández saben corear con mariachi. Roberto Tapia dejó a un lado su sombrero norteño en su nuevo disco, Por siempre ranchero (Universal Latin Music), en el que el mexicano adapta canciones del género regional mexicano al sonido mariachi. Ya disponible en plataformas digitales. CHARLIE'S ANGELS Naomi Scott, Kristen Stewart y Ella Balinska (de izq. a der.), bajo la batuta de la directora y también actriz Elizabeth Banks, son la nueva generación de angelitos. El sexy trío trabaja para el misterioso Charles Townsend, que ahora ha internacionalizado su agencia. Que se cuiden los malos. En cines el 15 de noviembre. FELIZ NAVIDAD Víctor Manuelle despedirá este año con sus Memorias de Navidad (Sony Music Latin), un combo de CD y DVD que le pone música a las fiestas. "Para mí es una de las tradiciones más importantes", resalta el cantante puertorriqueño. El álbum ya está disponible en plataformas digitales y el DVD sale a la venta el 29 de noviembre. CARMEN La historia de pasión y traición que inmortalizó la opera de Bizet se traslada al cabaret Tropicana de los años cincuenta en Carmen: To Havana & Back, una versión modernizada con estética de nightclub del célebre triángulo amoroso que acaba en tragedia. En el espacio Public Arts de Nueva York. Boletos en todaytix.com. ALONE Uno (Universal Latin Music) es el nombre que muy adrede eligió Nacho para su primer disco en solitario. Si bien en las 21 canciones de este trabajo el venezolano palía la soledad compartiendo micrófono con, entre otros, Ozuna, Bad Bunny y Luis Fonsi. Disponible en las plataformas digitales. BUENAS LECTURAS MY SISTER: Con total honestidad, las hermanas Selenis y Marizol Leyva nos llevan de la mano a lo largo del sinuoso camino que han recorrido para sentirse hoy plenamente realizadas, una como estrella de la serie Orange is the New Black y la otra como activista y mujer trans. ATRÉVETE A SER BÁRBARA: Afirma la ex Miss Universo venezolana Bárbara Palacios que no hay cirugía estética que arregle el alma. Por eso en este libro aprovecha episodios de su vida y fe religiosa para aconsejar cómo cerrar heridas, superar obstáculos y potenciar talentos. NUEVA YORK DE UN PLUMAZO: Tras dejar atrás las croquetas de mamá y un incierto futuro laboral, Simón cambia Madrid por Nueva York en busca, como no, de nuevas experiencias. Este es el punto de partida de la divertida novela del español Mateo Sancho, quien hizo un viaje similar.

Te decimos todo lo que no te puedes perder en noviembre y diciembre ¡HOT LIST!

