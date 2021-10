La La Anthony rompe el silencio sobre su "realmente difícil" divorcio de Carmelo Anthony La La Anthony se sinceró sobre su divorcio del jugador estrella de la NBA, Carmelo Anthony, y explicó que las cosas "se pusieron mal". También ofreció una actualización sobre su situación, ya que son padres de familia de su hijo Kiyan. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La La Anthony La La Anthony | Credit: Photo by Prince Williams/FilmMagic) La La Anthony compartió finalmente su versión sobre su divorcio del jugador estrella de la NBA, Carmelo Anthony. En una entrevista con The Angie Martinez Show que se compartió en YouTube, la personalidad televisiva de 39 años explicó cómo ha evolucionado su vida desde que se separó del atleta. La La, que comparte a su hijo Kiyan de 14 años con Carmelo, solicitó el divorcio en junio después de 11 años de matrimonio. "Han pasado años desde entonces", dijo La La sobre la cantidad de tiempo desde que la expareja se separó, aun cuando presentó sus papeles de divorcio recientemente. "Mucha gente siente que esto es nuevo. Han pasado años desde que nos separamos, así que he lidiado con las emociones desde hace rato. Todavía tengo mis momentos, pero en su mayor parte, puedo hablar de esto ahora y reírme y encontrar el humor en todo. De lo contrario, sería un caso perdido. Ya pasé por esa parte ". Cuando la conductora Angie Martínez preguntó si la ex VJ de MTV había estado en un "mal" lugar emocional, ella respondió: "Yo estaba mal porque era público. Yo estaba mal porque había otras personas involucradas. Yo estaba mal porque había denuncias". Se puso mal ". La La compartió más sobre la ruptura al decir "eso me golpeó muy fuerte", dado que "salió de la nada. No me lo esperaba. Incluso un abogado dijo una vez: 'Bueno, es un jugador de baloncesto. -¿que esperabas?' Y yo digo, 'Para ser honesto, no esperaba eso. No entré en este matrimonio esperando eso. Así que me agarraron con la guardia baja'. Carmelo Anthony and Lala Anthony Carmelo Anthony and Lala Anthony | Credit: (Photo by Shareif Ziyadat/Getty Images) La estrella de La La's Full Court Life continuó señalando que actualmente llevaba dos anillos, uno que decía "F - k" y el otro que decía "Love", lo que la hizo reír. "Después de que has pasado por lo que yo pasé, que fue público y realmente difícil, empiezas a sentirte así, y ves cómo la gente se cansa y dice: 'Quizás no sea para mí'", admitió La La. "Pero quiero ser siempre positiva". En cuanto a su relación actual con el jugador de Los Angeles Lakers, dijo que aprecia que todavía tengan una amistad como co-padres, y que "no hay drama con nosotros". En cuanto a su hijo Kiyan, La La dijo que la separación ha sido una "transición" para el adolescente, pero que se ha acostumbrado. Continuó diciendo que aun no ha comenzado a salir de nuevo con nadie, y que la era de conocer gente a través de las redes sociales todavía se siente nueva para ella. La La también dijo que si bien es poco probable que se vuelva a casar, es optimista sobre lo que depara el futuro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, explicó alegremente que después de soportar una situación difícil como la que ella atravesó, finalmente pudo "darse cuenta de lo fuerte que eres, de lo resistente y de que te recuperas. Y luego estás revisando los mensajes directos y tratando de tener un date."

