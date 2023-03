María Trusa habla sobre su historia de supervivencia como víctima de abuso sexual: "Es muy duro romper el silencio, pero es necesario" Exclusiva: La destacada ejecutiva dominicana habla sobre su doloroso pasado y explica por qué debemos denunciar a los abusadores de menores de edad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su imagen es de una mujer triunfadora, una madre inmejorable y una activista que trabaja para mejorar la calidad de vida de su comunidad en Nueva York intentando llevar servicios de salud dignos para los hispanos en su zona. Pero quien conociera a María Trusa ni se imaginaría que siendo una niña de solo nueve años fue abusada sexualmente cuando su padre le llevó con un brujo quien procedió a abusar sexualmente de ella. La nacida en Licey Almedio, un pequeño poblado de República Dominicana, calló su verdad durante años "cargué el peso", asegura a People en Español al participar en una charla en vivo y por Instagram Live. "Es muy duro romper el silencio, pero es necesario", prosigue la madre de tres hijos y fundadora de la organización Yo digo no más, que busca romper el ciclo del silencio de las víctimas infantiles de abuso sexual. "No solo es necesario, es urgente que empecemos a romper el silencio porque estamos destruyendo el futuro de la nuevas generaciones", puntualiza. El abuso sexual es una mal que afecta a la sociedad y a su población infantil, particularmente es un problema que queda oculto en la comunidad hispana, especialmente por quienes tienen miedo a causar conflictos familiares, a perder el empleo por falta de papeles u otras represalias. Pero ninguno de esos factores debería frenar a quienes han sufrido abuso o son cercanos a una víctima, afirma Trusa, quien fue nominada por la presentadora dominicana y exreina de belleza Clarissa Molina a ser una de las "25 Mujeres Más Poderosas" del 2023. María Trusa fue elegida por Clarissa Molina como su ahijada nominada a las 25 "Mujeres Más Poderosas" de; 2023 de People en Español: Clarissa Molina y Maria Trusa Clarissa Molina y Maria Trusa | Credit: @tamorawphoto; Pablo Monsalve "No importa si ustedes son inmigrantes o no tienen papeles. Pero no tengan miedo, hay apoyo para ustedes. Hay muchos recursos para ustedes", afirma María quien también es autora del libro del 2020 #YoDigoNoMas (ISBN 979-8620823772), donde narra su historia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El monstruo está en la casa", advierte la Trusa al indicar que un alto índice de menores de edad que son abusados en este país son víctimas de personas de su entorno. "En los Estados Unidos cada nueve minutos hay un niño abusado", explica, para darnos una idea de la magnitud de lo que ella llama una "pandemia" y que busca frenar por medio de su activismo. Para más información, ingresa a www.yodigonomas.org donde encontrarás información sobre el abuso sexual y cómo prevenirlo.

