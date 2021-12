Famosos que transformaron su cuerpo y ahora están ¡casi irreconocibles! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adele y Adamari Lopez Credit: Rune hellestad/Corbis via Getty Images; JP Yim/Getty Images Ya sea a base de ejercicio, dietas e incluso cirugías, celebridades como Adele, Adamari López, Rebel Wilson y Eduardo Sntamarina han transformado su cuerpo de manera prodigiosa, ¡abran paso a su nueva figura! Empezar galería Adamari López adamari lopez transformacion Credit: Getty Images La radical transformación de la chaparrita ha dejado a todos boquiabiertos al revelar a una mujer cada día más bella, más sexy ¡y que ya se puede poner lo que quiera! ¿Que cuántas libras ha perdido? ¡Aquí lo revela! 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Adele Adele Credit: Getty Images/IG La multipremiada cantante británica decidió cambiar su estilo de vida por su hijo, por su carrera y por su salud y perder 70 libras según ella misma lo ha explicado repetidamente, ¡y vaya que si se nota el cambiazo! 2 de 8 Ver Todo Eduardo Santamarina Eduardo Santamarina Credit: IG/ Eduardo Santamarina ;Mezcalent El actor mexicano lo reconoce: su debilidad es el pan. Pero tomó cartas en el asunto y antes de debutar en la telenovela La desalmada ¡bajó cuatro tallas! 3 de 8 Ver Todo Anuncio Khloé Kardashian khloe kardashian transformacion Credit: Getty Images La transformación de la influencer y empresaria de moda lleva años en proceso pero a la madre de una se le notan los resultados del gimnasio y la disciplina a leguas, ¡miren nada más! 4 de 8 Ver Todo John Goodman John Goodman transformacion Credit: Getty Images El querido actor y comediante perdió —cuéntenlas— ¡200 libras de peso! gracias a la ayuda de un entrenador personal, demostrando que aún a sus 69 años se puede alcanzar una radical transformación ¡wow! 5 de 8 Ver Todo Alex Rodríguez alex rodriguez muestra espectacular perdida de peso Credit: IG/AROD No se sabe si fue por su dolorosa ruptura con Jennifer López pero al poco de que su compromiso matrimonial quedara hecho añicos, el expelotero de los Yankees presentó su nueva figura, ¡qué tal! 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rebel Wilson Rebel Wilson Credit: Getty Images/Laurie Bailey Recientemente la actriz australiana de 41 años contó que cuando empezó su carrera para perder 80 libras hubo mucha resistencia de parte de su equipo ante su transformación. "[Se oponían porque] estaba ganando millones de dólares siendo la chica gorda chistosa", afirmó. 7 de 8 Ver Todo Sam Smith sam smith transformacion Credit: Getty Images El cantante británico ha sido comparado frecuentemente con su compatriota Adele, no solo porque ambos pertenecen a la misma generación y porque cantan como los mismísimos ángeles, sino porque los dos han pasado de ser 'gortidos' a convertirse en glamorosas estrellas pop. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

