¡La impactante foto de J Balvin enfermo junto al médico que le atendió por coronavirus! El reguetonero compartió imagen con su doctor y compartió qué sintió al pensar que iban a ingresarlo en el hospital. ¡Qué ternura! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El reguetonero colombiano J Balvin confesó durante los pasados Premios Juventud 2020 que padecía del temible coronavirus y había sido diagnosticado con la COVID-19. “Han sido días muy difíciles y complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar, pero a mí me tocó. Y me tocó bien duro”, se lamentó y aprovechó para mandar un mensaje a todos sus jóvenes seguidores: “Que se cuiden, que no piensen que esto es un chiste. El virus como tal sí existe y es muy peligroso”, confesó. Hoy quiso demostrar el mal estado en el que llegó al hospital tras presentar todos los síntomas y compartió una íntima foto de aquellos momentos junto a uno de sus doctores, en el que sintió un profundo miedo al pensar que iban a dejarle ingresado en el hospital. “¿Sabían que soy un ser humano con los mismos errores, miedos, anhelos y presiones, como ustedes?” escribió. “Esta foto la tomó uno de los médicos quienes estuvieron conmigo en el proceso del COVID-19, Carlos y Sergio. Ellos son quienes cuidaron profesionalmente de mí, son familia”, se expresó agradecido. “Recuerdo esta foto porque en ese preciso momento, tenía todos los síntomas y perdí la esperanza, al nivel de que pensaron en hospitalizarme. He padecido la ansiedad y a raíz de este evento se potencializó, pero acepto y enfrento los aspectos que afectan mi cuerpo y mi mente y, reconozco que soy vulnerable y MUY frágil, ante esta y miles de situaciones más”, añadió con humildad. “Siento en el alma a quienes han perdido sus familiares en esta difícil situación de pandemia, además, porque sé que no solo las familias están afectadas de salud y anímicamente, sino económicamente y laboralmente. Hoy solo quiero ser una voz de esperanza, ¡esto pasará!”, exclamó. “Cuiden de ustedes y de sus familiares, de esa manera, cuidamos de todos. Los amo” y firmó: José. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Instagram/ J Balvin Consultamos con la experta en epidemiología y enfermedades infecciosas de UCLA, la catedrática y doctora Suzanne Donovan, acerca de cómo enfrentar la ansiedad cuando uno está enfermo de coronavirus: Image zoom IG Doctor Suzanne Donovan @DrSuzanneDonovan “Esta pandemia causa mucho estrés en las personas. El miedo y la ansiedad que nacen ante los efectos de esta nueva enfermedad pueden llegar a ser apabullantes para adultos e incluso niños. El constante bombardeo de los medios, acompañado del necesario aislamiento social, pueden agravar condiciones ya preexistentes, como la depresión y la ansiedad, incluso alimentar ideas de suicidio”, afirmó. ¿Su consejo para evitar que nos venza el miedo? “Ver menos noticias al respecto, incluyendo las redes sociales. Escuchar constantemente cosas acerca de la pandemia tampoco es sano. Hacer respiraciones profundas, estiramientos, meditar, alimentarse de forma sana, hacer ejercicio, dormir…” También aconseja “no dejar de lado las relaciones sociales, conectar con los demás, familiares y amigos, para poder expresar nuestras preocupaciones a personas de confianza”. Y por supuesto: “Si la ansiedad o la depresión no mejora, hay que acudir a un médico antes de que el problema escale”. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image ¡La impactante foto de J Balvin enfermo junto al médico que le atendió por coronavirus!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.