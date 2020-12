Close

La hija menor de Armando Manzanero también tiene coronavirus: "Estoy encerrada en casa" Mainca, la hija del Rey del Romanticismo y sobreviviente de cáncer de seno, se encuentra recluida tras haber dado positivo al coronavirus. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras la triste noticia de la partida del gran cantante y compositor Armando Manzanero, ahora es su hija menor, Mainca, quien ha resultado dar positivo al coronavirus. La familia acudía a Oaxaca el pasado 7 de diciembre para celebrar el que sería el último cumpleaños del cantante; un viaje fatídico en el que también se contagiaron otros familiares, entre ellos, su hija, actualmente recluida en su casa pasando la cuarentena requerida. "Al salir positiva estoy encerrada en mi casa", explicó al programa Ventaneando en una llamada muy cordial. Aunque aseguró tener síntomas leves, Mainca es una paciente de riesgo, pues en el 2013 fue diagnosticada con un cáncer de mama. Su estado motivó al fallecido músico a llevar a cabo una serie de conciertos para recaudar fondos contra esta cruel enfermedad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta semana, su hija no ha podido despedirle de cuerpo presente por culpa de este virus que se llevó al artista, pero ha estado en contacto directo con la viuda y sus hermanos, que le iban contando cómo iban saliendo las cosas. Image zoom Sus últimas palabras en esta entrevista fueron dedicadas a su padre, al que definió como "un ser maravilloso, entregado, amoroso… siempre disfrutó la vida, estaba al pendiente de todos nosotros, no me queda más que agradecerle a él lo que fue, lo que es, lo que dejó como enseñanza, ese gran legado de su música y de amor”, concluyó.

