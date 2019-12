La hija de Paul Walker y Vin Diesel juntos en el sexto aniversario de la muerte del inolvidable actor La joven y el protagonista de Fast and Furious han compartido una imagen de ambos recordando con un mensaje lleno de amor hacia el fallecido actor. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando se cumplen seis años de la muerte de Paul Walker, su amigo del alma y su hija le han rendido una sentido a la vez que alegre homenaje a través de las redes sociales. Vin Diesel y Meadow Walker han recordado juntos al inolvidable actor que se fue demasiado pronto tras un accidente de coche. "Celebrándote hoy y siempre", ha escrito la joven junto a una entrañable imagen con el protagonista de Fast and Furious, con quien mantiene una preciosa relación desde que se fue su compañero y colega. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Diesel también ha compartido una preciosa fotografía con dos imágenes, una de su amigo y otra de él donde se sonríen mutuamente. "Siempre", ha escrito emocionado. Su marcha ha sido sólo física pues su recuerdo sigue más vivo que nunca en quienes les aman. Así ha quedado reflejado en esa imagen de todos sus seres queridos unidos el pasado sábado para celebrarle con alegría y un profundo amor, allá donde esté. Advertisement

